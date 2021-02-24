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Игнатьев: «Сёмин — фигура безошибочная для „Спартака“»

24 февраля 2021, 13:23

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, что экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить «Спартак».

Я, честно говоря, даже не представляю, что у Сёмина на уме и в голове по этому поводу. Что на уме у руководителей той или иной команды, в частности, «Спартака»? Но, с другой стороны, ничего исключать нельзя. Тут ведь надо понимать, что это Сёмин. Колоритная футбольная фигура. Ошибиться при выборе такой кандидатуры очень сложно, практически невозможно. Это понятно из его творческой биографии, помня те команды, в которых он работал.

Везде или практически везде он добивался результатов, каких-то титулов. И потом он российский тренер. Я бы прежде всего предложил его, а не иностранца. Еще раз повторю: Сёмин — фигура безошибочная. Могу спорить на эту тему, могу доказывать… В Сёмине я уверен, потому что я его хорошо знаю. И вы его знаете. Как он работает, как формирует команды. Ну, и прочие нюансы.

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Все комментарии
vovan32
vovan32
24 февраля в 21:30
Беда в том, что дело не в тренере. Никакой тренер не поможет Спартаку. Менять надо всю концепцию развития клуба и самое главное, менять всё руководство. Это конченые дормоеды, которые только моют деньги и ни-че-го полезного для команды не делают. Гнать всех в шею.
альсато
альсато
24 февраля в 17:42
парижская бога матерь!..Да отстаньте вы от ПАЛЫЧА!))))..ни стыда..блин...ни совести!))))
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 февраля в 16:14
Ну вообще-то он УПЛ выиграл. Если золотые медали не золото, тогда что золото?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
24 февраля в 16:00
И что ? Сколько золота взял Семин с Динамо Киев?
112910415
112910415
24 февраля в 14:48
не безошибочная, нет
Супервайзер
Супервайзер
24 февраля в 14:27
    Futurista
    Futurista ответ Oplot (раскрыть)
    24 февраля в 14:17
    Если Черчесов летом возглавит Зенит лета не будет...
    Oplot
    Oplot
    24 февраля в 14:05
    Если Черчесов летом возглавит Зенит,то Спартаку можно обратить внимание на Сергея Семака,это два великих тренера.Семин думаю не пойдет в Спартак.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    24 февраля в 13:59
    Ну а что? Он ведь и играл за Спартак, раньше, чем за Динамо и Локомотив,так что свой,почти )
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    24 февраля в 13:54
    То "Динамо" Киев с Семиным, кстати, вынесло "Спартак" 8-2 в двух матчах)
    Союзник противников
    Союзник противников
    24 февраля в 13:51
    Удочка и стопарь,остальное уже в прошлом.Хватит побуждать человека к немыслимым поступкам.
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 февраля в 13:38
    это бредовая идея))он даже рассматривать не станет))
    Caniggia
    Caniggia
    24 февраля в 13:34
    Бердыева берите! Вот кто 99% даст и игру и результат!
    Ironigor
    Ironigor
    24 февраля в 13:31
    Можно конечно рассуждать на любые темы, но то что Семин возглавит Спартак ,- это даже не должно обсуждаться, потому что это Нонсенс. Это просто не может быть, того чего не может быть!!! Друзья не с кем не собираюсь спорить, это просто моё субъективное мнение. Всем добра !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    24 февраля в 13:31, ред.
    Далеко не факт. Есть плюсы - это , если кратко, Локо, но есть и минусы . Это сборная РФ. это Динам Киев Так что.....
    ДСА
    ДСА
    24 февраля в 13:23
    Было бы интересно посмотреть.
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