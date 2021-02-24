Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о том, что экс-тренер «Локомотива» может возглавить «Спартак».

Я, честно говоря, даже не представляю, что у Сёмина на уме и в голове по этому поводу. Что на уме у руководителей той или иной команды, в частности, «Спартака»? Но, с другой стороны, ничего исключать нельзя. Тут ведь надо понимать, что это Сёмин. Колоритная футбольная фигура. Ошибиться при выборе такой кандидатуры очень сложно, практически невозможно. Это понятно из его творческой биографии, помня те команды, в которых он работал.

Везде или практически везде он добивался результатов, каких-то титулов. И потом он российский тренер. Я бы прежде всего предложил его, а не иностранца. Еще раз повторю: Сёмин — фигура безошибочная. Могу спорить на эту тему, могу доказывать… В Сёмине я уверен, потому что я его хорошо знаю. И вы его знаете. Как он работает, как формирует команды. Ну, и прочие нюансы.