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Смородская: «Еще полгода и Миранчук будет в основе „Аталанты“»

25 февраля 2021, 13:48

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Пока все не очень легко у него складывается, но я абсолютно уверена, что все получится. Еще мало времени прошло для адаптации. Он и язык учит, и новые подходы к тренировкам увидел. Все не так просто, просто нужно время.

Подход к тренировкам? Мы отстаем в этом. Нужно, конечно, изучать методики тренировок. Их никто с большим удовольствием не расскажет, но нужно пытаться понять эти методы. Еще полгода. И тогда он будет в основе.

Кокорину сложнее, чем Миранчуку? Конечно, сложнее. Он давно без игровой практики, у него проблем гораздо больше. Но Кокорин талантливый парень. Уверенности, что он пробьется в основной состав, нет, но хочется надеяться, что у него все получится.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
25 февраля в 18:24
Еще полгода-и он вернется в локомотив
112910415
112910415
25 февраля в 17:40
будет, если сумеет постоянно прибавлять
Ice van Reed
Ice van Reed
25 февраля в 16:20
Через годик, через два будет кубок УЕФА
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 14:12
Если учесть, конфликт между главным тренером "Аталанты" и Иличич, а конфликт, в виде, каких-то претензий Гасперини к игроку имеется, так как по-другому нельзя объяснить замену Иличича, который сам вышел на замену и играл всего лишь 30 мин в матче, тем более, что за эти 30 мин., был лучшим в составе "Аталанты"!

То прогнозы Ольгы Смородской могут исполнится намного раньше, чем через полгода...
ДСА
ДСА
25 февраля в 14:12
Уверенности нет, что через полгода он станет игроком основы.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 14:10
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 февраля в 14:08
Уйди прочь, ведьма!
sv_1969
sv_1969
25 февраля в 14:03
Зачем эту ку-ицу про футбол спрашивать?Она в Локо всё доказала!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 13:49
Ольга спец, она знает...
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