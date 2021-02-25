Смородская: «Еще полгода и Миранчук будет в основе „Аталанты“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах полузащитника в «Аталанте».

Пока все не очень легко у него складывается, но я абсолютно уверена, что все получится. Еще мало времени прошло для адаптации. Он и язык учит, и новые подходы к тренировкам увидел. Все не так просто, просто нужно время.

Подход к тренировкам? Мы отстаем в этом. Нужно, конечно, изучать методики тренировок. Их никто с большим удовольствием не расскажет, но нужно пытаться понять эти методы. Еще полгода. И тогда он будет в основе.

Кокорину сложнее, чем Миранчуку? Конечно, сложнее. Он давно без игровой практики, у него проблем гораздо больше. Но Кокорин талантливый парень. Уверенности, что он пробьется в основной состав, нет, но хочется надеяться, что у него все получится.