Червиченко: «Дальше „Краснодару“ в ЛЕ будет очень тяжело пройти»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

Дальше «Краснодару» будет очень тяжело пройти, слишком много пропустили на своем поле. Победить с разницей в два мяча практически невозможно. Хотя я не думаю, что у «Динамо» такая непроходимая оборона. Не исключаю, что «Краснодар» сможет даже выиграть, но пройти дальше — вряд ли. «Краснодар» точно не хуже «Динамо», но в первом матче подвела оборона. Чернов и Городов допустили слишком много ошибок, что и приводит к таким результатам.

Российская команда поборется. Несмотря на поражение, она выглядит неплохо. Нападение хорошее, центр поля неплохой. Если в обороне все наладится, то «Краснодар» может и погрызться.