ГлавнаяНовости

Червиченко: «Дальше „Краснодару“ в ЛЕ будет очень тяжело пройти»

25 февраля 2021, 13:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

Дальше «Краснодару» будет очень тяжело пройти, слишком много пропустили на своем поле. Победить с разницей в два мяча практически невозможно. Хотя я не думаю, что у «Динамо» такая непроходимая оборона. Не исключаю, что «Краснодар» сможет даже выиграть, но пройти дальше — вряд ли. «Краснодар» точно не хуже «Динамо», но в первом матче подвела оборона. Чернов и Городов допустили слишком много ошибок, что и приводит к таким результатам.

Российская команда поборется. Несмотря на поражение, она выглядит неплохо. Нападение хорошее, центр поля неплохой. Если в обороне все наладится, то «Краснодар» может и погрызться.

Все новости
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии8
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии10
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 17:37 Комментарии7
Адиев: «Рондон сыграл определяющую роль в ключевых моментах»
Сегодня, 16:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vlasovca
vlasovca
25 февраля в 18:24
Все равно удачи КРАСНОДАРУ.Это наш единственный клуб из всех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 14:08
Руки опускать нельзя ни в коем случае. Удавалось отыгрываться и с более крупного счета. В Динамо тоже люди, и пропусти они вдруг быстрый гол - колени могут и задрожать.
Многовато дома пропустили, хозянва будут чуствовать себя комфортно.
Краснодару удачи. Если и вылететь, так показав хорошую игру...
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 13:15
Почти невозможно, увы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100