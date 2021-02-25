Агент Дивеева — о коронавирусе: «У Игоря всё было нормально»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева прокомментировал информацию, что футболист сдал положительный тест на наличие коронавируса.
Честно говоря, пока не знаю деталей и подробностей. Знаю только то, что пишут. С Игорем не разговаривал после этих новостей. До этого у него всё было нормально.
"Если бы заболели перед матчем в Локо,то куча спецов здесь написала бы,что это Гинер подсуетился. А когда наоборот, то и сказать нечего. Ферштейн? - это твои слова. Я так и не понял, а что "наоборот". Вроде бы русским языком владею отлично, словарный запас большой. А смысл твоей фразы не понимаю. Причем здесь наоборот?
"Если бы заболели перед матчем в Локо,то куча спецов здесь написала бы,что это Гинер подсуетился. А когда наоборот, то и сказать нечего. Ферштейн? - это твои слова. Я так и не понял, а что "наоборот". Вроде бы русским языком владею отлично, словарный запас большой. А смысл твоей фразы не понимаю. Причем здесь наоборот?
Вместо Дивеева может сыграть Карпов
А вместо Акинфеева Помазун, в Урале играл надежно
Вместо Дивеева может сыграть Карпов
А вместо Акинфеева Помазун, в Урале играл надежно