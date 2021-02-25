Агент Дивеева — о коронавирусе: «У Игоря всё было нормально»

Агент защитника ЦСКА прокомментировал информацию, что футболист сдал положительный тест на наличие коронавируса.

Честно говоря, пока не знаю деталей и подробностей. Знаю только то, что пишут. С Игорем не разговаривал после этих новостей. До этого у него всё было нормально.