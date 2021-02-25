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Агент Дивеева — о коронавирусе: «У Игоря всё было нормально»

25 февраля 2021, 11:36

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева прокомментировал информацию, что футболист сдал положительный тест на наличие коронавируса.

Честно говоря, пока не знаю деталей и подробностей. Знаю только то, что пишут. С Игорем не разговаривал после этих новостей. До этого у него всё было нормально.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
25 февраля в 14:30, ред.
Теория заговоров - это не п моей части. Так ты дойдешь до критики власти, а мне это неинтересно. Порядок есть , я его и описал. А остальное - не ко мне.
"Если бы заболели перед матчем в Локо,то куча спецов здесь написала бы,что это Гинер подсуетился. А когда наоборот, то и сказать нечего. Ферштейн? - это твои слова. Я так и не понял, а что "наоборот". Вроде бы русским языком владею отлично, словарный запас большой. А смысл твоей фразы не понимаю. Причем здесь наоборот?
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 февраля в 14:19
Написанное мною далее поможет тебе не искать двойного смысла в текстах других,а видеть прямую речь.Из уважения к твоим несомненным достоинствам,расшифрую:Если бы заболели перед матчем в Локо,то куча спецов здесь написала бы,что это Гинер подсуетился.А когда наоборот,то и сказать нечего.Ферштейн? Да,а РОСНЕПОТРЕБНАДЗОР -это у нас эталон неподступности и честности,типа ВАРева,и его теоретически невозможно использовать в корыстных целях? Сомневаюсь,ибо даже в период пандемии одну и ту же ситуацию в разных регионах(в отношении клубов)трактовали по-разному.Где договорились,а где нет...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 февраля в 14:02
За ворота лично у меня меньше переживаний, чем за линию обороны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
25 февраля в 13:53
Желательно без выдумок и фантазий. Тестирование проводит Роспотребнадзор. ЕЖЕДНЕВНО. Никакого влияния на РПН Гинер не имеет и не может иметь. Порядок для всех клубов одинаков. Я понимаю твое желание пройтись по Гинеру, еще кому либо. но, как говорят боксеры, Проведи лучше бой с тенью. Помогает
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 11:52
Ничего страшного сейчас ЦСКА укомплектован на славу
Вместо Дивеева может сыграть Карпов
А вместо Акинфеева Помазун, в Урале играл надежно
Остапчук 67
Остапчук 67
25 февраля в 11:47
Почему агент комментирует ситуацию?
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 11:44
Что толку,если тесты с низкой степенью достоверности стали определять нашу жизнь? Легко управлять и "регулировать ситуацию".Если бы это случилось в "ЛОко",то вопрос был бы быстро освещён -"Гинер подсуетился!".А кто управляет нынешними паровозами-не знает никто,как и их подковёрный ресурс.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 11:43
Не повезло Игорянам...
VAN ARM
VAN ARM
25 февраля в 11:39
хорошо что только так))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 11:37
Игорь,береги себя!
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