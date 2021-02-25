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Мостовой: «Сегодня расценю шансы как 60 на 40 в пользу „Динамо“»

25 февраля 2021, 13:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» пройти загребское «Динамо» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Конечно, исходя из результата первого матча, хорваты являются фаворитами. 3-й гол «Краснодар» пропустил совсем не к месту. Игра их тоже не впечатлила. Сегодня расценю шансы как 60 на 40 в пользу «Динамо». Если сегодня удастся забить быстрый гол, то все еще и может измениться. Нужно приложить для этого максимум усилий.

В первой игре две результативные ошибки допустил Городов. Мы всегда говорим, что вратарская работа неблагодарная. Но те мячи, которые летят практически в тебя, вратарь должен отбивать. В прошлой игре Сафонова явно не хватало. Те голы могут сыграть ключевую роль в этом противостоянии.

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Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 14:40
90 на 10.Чтобы уважение к российской команде проявить.Почему такая диспропорция? Потому что "Динамо" Загреб очень гибкая команда с разными вариантами ведения игры, а "Краснодар" весьма однообразен.У него две схемы:Он играет или отлично,или плохо.И не всегда забивает при первом варианте.
Mangur
Mangur
25 февраля в 14:14
Шансы есть всегда.Удачи Краснодару.
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 14:09
На выезде Краснодар гораздо слабее, чем дома. Лишь бы разгрома не было.
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 13:50
Шансов практически нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 13:23
80 на 20 где то. Городов в рамке - это минус.
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