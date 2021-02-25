Щербаченко: «При Тедеско „Спартаку“ не поможет ни Промес, ни Месси»

Бывший главный тренер «Мордовии» и «Ротора» прокомментировал возвращение в «Спартак» нападающего .

История знает разные случаи, но я думаю, что при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, как иногда говорят в шутку, ни Роналду. «Спартак» занимает третье место и мог бы побороться весной за чемпионство, но мы не видим сейчас яркого усиления игры команды со скидкой на сборы.

Игра «Спартака» не улучшилась даже в организационном плане, а если приобретать Промеса, то надо делать это в тот момент, когда команда серьезно нацеливается показывать высокие результаты.