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Щербаченко: «При Тедеско „Спартаку“ не поможет ни Промес, ни Месси»

25 февраля 2021, 12:53

Бывший главный тренер «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал возвращение в «Спартак» нападающего Квинси Промеса.

История знает разные случаи, но я думаю, что при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, как иногда говорят в шутку, ни Роналду. «Спартак» занимает третье место и мог бы побороться весной за чемпионство, но мы не видим сейчас яркого усиления игры команды со скидкой на сборы.

Игра «Спартака» не улучшилась даже в организационном плане, а если приобретать Промеса, то надо делать это в тот момент, когда команда серьезно нацеливается показывать высокие результаты.

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
25 февраля в 20:14
Наконец то свершилось. Я узнал мнение великого тренера Мордовии о каком то там Спартаке.
Futurista
Futurista
25 февраля в 15:38
Какой специалист пропадает...все понял по одной игре...
Андрей Ав
Андрей Ав
25 февраля в 14:28
Слова "великого специалиста"
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 13:47
Так оно и есть, раз он собирался уходить
LOpp
LOpp
25 февраля в 13:33, ред.
Ну куда уж Тедеско до великого тренера Мордовии и Минска
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
25 февраля в 13:33
еще один "эксперт" подъехал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 февраля в 13:24
Тедеско:
-Где Мордовия? Федя?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 февраля в 13:08
«Спартаку» может помочь только смена собственника
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 13:08
Когда тренер на сторону смотрит трудно от него добиться результата.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 февраля в 13:01
Нынешний Месси не достоин упоминания
sv_1969
sv_1969 ответ batog (раскрыть)
25 февраля в 12:59
До нельзя грамотный! )))
batog
batog
25 февраля в 12:56
Самый грамотный эксперт????
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