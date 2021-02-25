ГлавнаяНовости

«Спартак»: «Промес в хорошем состоянии, он успешно прошёл медобследование»

25 февраля 2021, 13:33

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес успешно прошел медосмотр. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Квинси успешно прошел медобследование. Он находится в хорошем состоянии и готов уже приступить к тренировкам в составе «Спартака».

Все новости
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии8
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии10
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 17:37 Комментарии7
Адиев: «Рондон сыграл определяющую роль в ключевых моментах»
Сегодня, 16:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
25 февраля в 15:48, ред.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    25 февраля в 14:38
    Вспомни Адольфа) В августе так щемились от радости, что и я поверил, что пришел спаситель "конских душ").
    Чем кончилось? Пинком, упирающегося Адольфа.
    Тут помню, тут не помню?!).
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ Супервайзер (раскрыть)
    25 февраля в 14:06
    Откуда взяться схемам и наработкам, если ваш "тренер" говорит, что в топку все схемы, главное индивидуальные действия...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    25 февраля в 14:04
    Столько радостных возгласов, завываний, как при покупке Мозеса и Урунова на которых сейчас плюются...
    LOpp
    LOpp
    25 февраля в 13:58
    В ближайшем матче с Рубином думаю Промес выйдет на замену.
    Супервайзер
    Супервайзер
    25 февраля в 13:50, ред.
    Вряд ли Квинси сможет с первой игры очень эффективно вписаться в схему и наработки команды, но само его присутствие должно дать сильный импульс другим.
    В дальнейшем, не сомневаюсь, он станет лучшим бомбардиром РПЛ.
    VAN ARM
    VAN ARM
    25 февраля в 13:36
    Посмотрим как это на поле будет))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100