«Спартак»: «Промес в хорошем состоянии, он успешно прошёл медобследование»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес успешно прошел медосмотр. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.
Квинси успешно прошел медобследование. Он находится в хорошем состоянии и готов уже приступить к тренировкам в составе «Спартака».
💪🏻 📸#АнтохаВернулся 🎭 https://t.co/5lsBQw1ZX9 pic.twitter.com/yUno7Ts9X4— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021
Чем кончилось? Пинком, упирающегося Адольфа.
Тут помню, тут не помню?!).
Чем кончилось? Пинком, упирающегося Адольфа.
Тут помню, тут не помню?!).
В дальнейшем, не сомневаюсь, он станет лучшим бомбардиром РПЛ.
В дальнейшем, не сомневаюсь, он станет лучшим бомбардиром РПЛ.