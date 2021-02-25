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Рондон: «Я с радостью согласился на предложение от ЦСКА»

25 февраля 2021, 11:47

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон рассказал, соскучился ли по России и почему принял предложение «армейцев». Права на форварда принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан».

Конечно, соскучился, очень много времени прошло с того момента, когда я играл в России, в прошлых моих командах. Поэтому я очень рад вернуться сюда. Я не мог представить, что когда-нибудь вернусь в Россию, но с другой стороны нельзя закрывать двери, они всегда должны быть открыты. Поэтому сейчас я счастлив, что смог вернуться в Россию.

Клубы вели переговоры, а я терпеливо ждал, пока они договорятся. В России трансферное окно открыто несколько дольше, чем в Европе, поэтому у меня появилась возможность перейти в ЦСКА. Я вернулся, поскольку появилась такая возможность. Кроме того, весь мир задела эта ситуация с пандемией коронавируса, а Китай сильнее всех – там чемпионат до сих пор заморожен. Мне же хотелось играть, продолжать футбольную карьеру, поэтому я с радостью согласился на это предложение от ЦСКА. Я переехал в Китай для блага своей семьи, своих детей, но теперь настало время вернуться.

Недавно Рондон опубликовал видеоролик о первых днях в ЦСКА.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 14:03
Будем надеяться , что ты порадушь нас своими голами и передачами.
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 12:16
А какое "благо",кроме высокой зарплаты при минимальных затратах усилий ждало его семью в Китае? Вот такое признание и есть основным сомнением в удачности этого временного приобретения.Жизнь повернулась задом,и снова проснулась любовь к России...Но посмотрим,каков он в деле окажется.
VAN ARM
VAN ARM
25 февраля в 12:05
посмотрим каков ты в деле)))
sv_1969
sv_1969
25 февраля в 11:58
Это хорошо коли так!Теперь игрой надо доказать)
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 11:54
Вот и хорошо что перешел в ЦСКА на правах аренды
А будешь забивать могут и полноценный контракт заключить
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 11:48
Удачи Рондону, играя за ЦСКА!
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