Рондон: «Я с радостью согласился на предложение от ЦСКА»

Нападающий ЦСКА рассказал, соскучился ли по России и почему принял предложение «армейцев». Права на форварда принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан».

Конечно, соскучился, очень много времени прошло с того момента, когда я играл в России, в прошлых моих командах. Поэтому я очень рад вернуться сюда. Я не мог представить, что когда-нибудь вернусь в Россию, но с другой стороны нельзя закрывать двери, они всегда должны быть открыты. Поэтому сейчас я счастлив, что смог вернуться в Россию.