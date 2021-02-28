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Иосифов не может договориться о новом контракте с «Локомотивом»

28 февраля 2021, 13:45

Полузащитник Никита Иосифов может покинуть «Локомотив».

Как сообщается, переговоры о новом контракте игрока с «железнодорожниками» зашли в тупик. В руководстве московского клуба приняли решение не использовать Иосифова в матчах, пока вопрос с контрактом не будет решён.

У футболиста нет агента, а переговоры ведутся с отцом игрока, финансовые запросы которого не устраивают «Локомотив». С отцом Иосифова связывались «Зенит» и ЦСКА, однако клубам также не удалось с ним договориться.

Напомним, что ранее «Локомотив» покинул полузащитник Георгий Махатадзе.

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Gunslinger
Gunslinger ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 марта в 16:48
Не иначе как новую маму!!! :)))
Ислам0926
Ислам0926
01 марта в 09:34
Не фига себе парень зарплату хочет если Зенит свернулся
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 15:47
А сын без папы не решает?!
BDA8181
BDA8181
28 февраля в 14:07
Ну если Зенит не смог договориться по зарплате , то интересно какие там у папы с сыном запросы)))
АлексАлекс
АлексАлекс
28 февраля в 14:03
Вот не понимаю такого, ну связывался Зенит, он что там играть будет? В Локо пару раз выходил + это свой воспитанник, отношение другое. И Локомотив норм клуб - трофеи берет, в еврокубках участвует. Миранчук и Баринов играют и хорошо зарабатывают, просто соответствовать надо, а Иосифова кто нибудь знает?
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 14:02
Еще один молодой и перспективный на пару с папой звездуном заразились. Еще никто, а запросы космические. Папа видно себе какую то дорогую обновку присмотрел.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 13:56
Не все папы одинаково полезны.
MaxRnD
MaxRnD
28 февраля в 13:49
Крышу от собственной значимости рвать начинает ?
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