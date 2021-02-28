Иосифов не может договориться о новом контракте с «Локомотивом»

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28 февраля 2021, 13:45

Полузащитник может покинуть «Локомотив».

Как сообщается, переговоры о новом контракте игрока с «железнодорожниками» зашли в тупик. В руководстве московского клуба приняли решение не использовать Иосифова в матчах, пока вопрос с контрактом не будет решён.

У футболиста нет агента, а переговоры ведутся с отцом игрока, финансовые запросы которого не устраивают «Локомотив». С отцом Иосифова связывались «Зенит» и ЦСКА , однако клубам также не удалось с ним договориться.

Напомним, что ранее «Локомотив» покинул полузащитник Георгий Махатадзе.