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«Факел» продлил контракты сразу с 6 игроками

28 февраля 2021, 10:49

Пресс-служба «Факела» сообщила о продлении контрактов сразу с шестью игроками.

Новые соглашения заключили: вратарь Александр Саутин, защитники Аслан Дашаев, Николай Зайцев, Сергей Брызгалов, Михаил Смирнов и полузащитник Владислав Мастерной.

Ранее «Факел» объявил об уходе полузащитника Никиты Дроздова.

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КЭТиК
КЭТиК
28 февраля в 11:02
Теперь игроки будут спокойно играть, будущее стало прозрачным.
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