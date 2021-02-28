«Факел» продлил контракты сразу с 6 игроками

Пресс-служба «Факела» сообщила о продлении контрактов сразу с шестью игроками.
Новые соглашения заключили: вратарь Александр Саутин, защитники Аслан Дашаев, Николай Зайцев, Сергей Брызгалов, Михаил Смирнов и полузащитник Владислав Мастерной.
Перед возобновлением сезона Олимп-Первенства ФНЛ «Факел» продлил контракты с шестерыми футболистами. Соглашения с клубом переподписали вратарь Александр Саутин, защитники Аслан Дашаев, Николай Зайцев, Сергей Брызгалов, Михаил Смирнов и полузащитник Владислав Мастерной. 📝 pic.twitter.com/0yEDgxyyO9— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) February 28, 2021
Ранее «Факел» объявил об уходе полузащитника Никиты Дроздова.