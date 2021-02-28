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FIGC собирается продлить контракт с Манчини

28 февраля 2021, 10:59

Авторитетный источник утверждает, что Федерация футбола Италии планирует продлить контракт с главным тренером команды Роберто Манчини.

FIGC собирается предложить наставнику новый договор до 2024 года.

Напомним, ранее приходила обратная информация, что Манчини покинет свой пост после ЧМ-2022.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ R0100V (раскрыть)
28 февраля в 11:24, ред.
По поводу мемуаров я подумаю...:)))).... а так, ну.... писать конт. аргументы не буду (займет много места и будет написано много букв (тем более "Многобуквие" Вы не читаете)... каждый аргументирует, как может..... а вот по поводу адреналина...:)))

Адреналин в цене недаром –
Его в аптеке не купить;
Где взять? – На грабли наступить
И уклониться от удара!

Удачи Вам в поднятии адреналина... (пока писал ответ....комментарий пропал...:(((
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 11:14
А почему бы и нет ???!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 11:05, ред.
Манчини скоро посыплется...
ДАША Д
ДАША Д
28 февраля в 11:04
Пока тренер не сподкнется увольнять не за что.
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