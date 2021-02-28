FIGC собирается продлить контракт с Манчини

Авторитетный источник утверждает, что Федерация футбола Италии планирует продлить контракт с главным тренером команды Роберто Манчини.
FIGC собирается предложить наставнику новый договор до 2024 года.
Напомним, ранее приходила обратная информация, что Манчини покинет свой пост после ЧМ-2022.
Адреналин в цене недаром –
Его в аптеке не купить;
Где взять? – На грабли наступить
И уклониться от удара!
Удачи Вам в поднятии адреналина... (пока писал ответ....комментарий пропал...:(((
Адреналин в цене недаром –
Его в аптеке не купить;
Где взять? – На грабли наступить
И уклониться от удара!
Удачи Вам в поднятии адреналина... (пока писал ответ....комментарий пропал...:(((