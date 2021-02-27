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Месси примет решение о своём будущем после выборов президента «Барселоны»

27 февраля 2021, 18:03

Форвард «Барселоны» Лионель Месси будет ждать, пока в клубе не будет избран новый президент, прежде чем принять решение о своем будущем, сообщает Marca.

По информации источника, лидер каталонской команды может остаться в «Барсе», если на должность президента будет избран функционер, который ему импонирует.

Контракт Лионеля с «Барселоной» действует до лета 2021 года. В прошлом году Месси хотел покинуть клуб из-за разногласий с руководством и тренером.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта.

Недавно Месси стал единоличным лидером «Барсы» по количеству матчей в Примере.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
01 марта в 22:18
Полиция Испании пока что не определила будущее Месси,но оно не за горами.
Остапчук 67
Остапчук 67
28 февраля в 04:31
Контракт заканчивается, пусть уходит.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
27 февраля в 20:25
выберите его уже президентом , чтобы успокоился !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
27 февраля в 19:32, ред.
Не понимаю почему в Барсе так за него держаться. Игроку 33 года, как Ибрагимович он точно не будет ибо уже сдал. Пытается установить свою власть, не дает давать лидерство другим игрокам. Если раньше это обосновывалось что сам тащил клуб, то щас когда он не может, это выглядит глупо. Постоянно ставит свои условия клубу, выжимает с него огромные деньги в трудное время, устраивает скандалы, лезет в политику руководства. Та же Бавария с этого уже угарает открыто. Ужас
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 19:03
Все в ожидании нового Президента "Барселоны", все надежды на "светлое будущее" "Барселоны" связывают с новым Президентом. В ожидании все, тренер, игроки, капитан команды, болельщики. Чтобы понимать, что ожидает команду, надо дождаться, кто "возьмёт бразды правления" в свои руки. Только тогда возможно принимать какое-то решение...
В команде должны произойти коренные изменения, чтобы началось возрождение "Барселоны". И эти коренные изменения должны начинаться с имени нового Президента.
ermak6848
ermak6848
27 февраля в 19:01
Гланое пиар и держать всех в напряге...
Incredulous
Incredulous
27 февраля в 18:50, ред.
Короче, если гном пропихнёт "своего" президента, при котором можно будет и дальше доить свой клуб при этом забить на игру и результаты, тогда он и дальше будет патриотом Барселоны. А если этого сделать не получится, тогда его святейшество расплачется, что его кинули, а ведь он просто хотел приносить пользу Барселоне, и больше ему ничего не нужно было...
cska1948
cska1948
27 февраля в 18:39
"...По информации источника, лидер каталонской команды может остаться в «Барсе», если на должность президента будет избран функционер, который ему импонирует..."
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Ну и зачем устраивать ЦИРК с какими-то выборами? Пусть Месси назначит президента и дело с концом!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 18:38
Это в общем то и предполагалось. Кто придет, с чем придет, какова роль Месси будет в команде, кто будет тренером??? Вопросов много. Состав жиденький - определенно и на большие успехи рассчитывать не приходится . Барселону ждет трудное, возможно долгое возвращение в элиту. А пока команда превратилась в середнячка европейского, до топов она на данный момент явно не дотягивает.
Всем здоровья.
Сантус
Сантус
27 февраля в 18:38
Этим заявлением Месси фактически пригласил всех кандидатов к целованию своей пятой точки.Всё честно-на конкурсной основе!
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 18:28
Ждёт что уговаривать будут
shlomo
shlomo
27 февраля в 18:20
Последний раз когда Месси выиграл что-то на международном уровне это была 2015 году(ЛЧ) когда ему было 28 лет !!..... уже вот прошло 6 лет может быт дело ни только в клубе ???...хотя...он затаскивает свой клуб на финальные стадии, но там уже совсем серьезные ребята.....команда должна хоть что-то из себя представлять и реализовывать моменты, вроде тех, что были на Камп ноу против Ливерпуля и ответного матча, когда человек выдает им передачи, а те включают Погребняка.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 18:20
Имеет право выбирать, т.к. летом уйдёт бесплатно куда захочет...
Никита Бычков
Никита Бычков
27 февраля в 18:17
Как достатали писать о карлике бедоносце, путь идет на х.., или в спартак
drug01
drug01
27 февраля в 18:16
Время подумать есть...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 февраля в 18:13
Сейчас преобладающим является мнение, что Месси останется в "Барселоне". Если брать какой игрок для какой команды наиболее важен, это скорее всего Месси. "Барселоне" действительно нужна перестройка, но никто не рискует убрать из команды ее символ, и чувствуется у самого Месси нет особого желания покидать "Барселону".
Futurista
Futurista
27 февраля в 18:11
Иди уже в монастырь...Монсеррат какойнить...
allemz
allemz
27 февраля в 18:06
Всем плевать на его решение, хоть в Леванте переходит. Надоела эта сага.
Беспределов
Беспределов
27 февраля в 18:06
скоро закончится бкспредел с Месси
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