Месси примет решение о своём будущем после выборов президента «Барселоны»

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27 февраля 2021, 18:03

Форвард «Барселоны» будет ждать, пока в клубе не будет избран новый президент, прежде чем принять решение о своем будущем, сообщает Marca.

По информации источника, лидер каталонской команды может остаться в «Барсе», если на должность президента будет избран функционер, который ему импонирует.

Контракт Лионеля с «Барселоной» действует до лета 2021 года. В прошлом году Месси хотел покинуть клуб из-за разногласий с руководством и тренером.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта.

Недавно Месси стал единоличным лидером «Барсы» по количеству матчей в Примере.