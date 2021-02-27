Месси примет решение о своём будущем после выборов президента «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси будет ждать, пока в клубе не будет избран новый президент, прежде чем принять решение о своем будущем, сообщает Marca.
По информации источника, лидер каталонской команды может остаться в «Барсе», если на должность президента будет избран функционер, который ему импонирует.
Контракт Лионеля с «Барселоной» действует до лета 2021 года. В прошлом году Месси хотел покинуть клуб из-за разногласий с руководством и тренером.
Выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта.
Недавно Месси стал единоличным лидером «Барсы» по количеству матчей в Примере.
В команде должны произойти коренные изменения, чтобы началось возрождение "Барселоны". И эти коренные изменения должны начинаться с имени нового Президента.
В команде должны произойти коренные изменения, чтобы началось возрождение "Барселоны". И эти коренные изменения должны начинаться с имени нового Президента.