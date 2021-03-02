Экс-судья Николаев разобрал эпизод с контактом Норманна и Ловрена

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил эпизод с контактом полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна и защитника «Зенита» Деяна Ловрена в очном матче команд (2:2).
Ловрен получил в этом эпизоде желтую карточку за нарушение против Норманна, но главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что в том эпизоде был фол со стороны игрока «Ростова».
Там было обоюдное нарушение. Знаю, что у ФИФА и УЕФА есть дополнительные рекомендации за легкие хватания за футболку не давать нарушения. Поэтому перевесила рука Ловрена.
Главным арбитром матча был Алексей Матюнин.
Ловрена завалили руками в своей штрафной ростовчане и это - ПЕНАЛЬТИ!!!
Ловрена завалили руками в своей штрафной ростовчане и это - ПЕНАЛЬТИ!!!