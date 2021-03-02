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Экс-судья Николаев разобрал эпизод с контактом Норманна и Ловрена

02 марта 2021, 16:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил эпизод с контактом полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна и защитника «Зенита» Деяна Ловрена в очном матче команд (2:2).

Ловрен получил в этом эпизоде желтую карточку за нарушение против Норманна, но главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что в том эпизоде был фол со стороны игрока «Ростова».

Там было обоюдное нарушение. Знаю, что у ФИФА и УЕФА есть дополнительные рекомендации за легкие хватания за футболку не давать нарушения. Поэтому перевесила рука Ловрена.

Главным арбитром матча был Алексей Матюнин.

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158nactux
158nactux
03 марта в 12:14
Лёгкое хватание это не когда игрока заваливают на землю !!!
Ловрена завалили руками в своей штрафной ростовчане и это - ПЕНАЛЬТИ!!!
pomor45
pomor45
02 марта в 21:38
Футбольные творцы правил вносят столько допущений и исключений, что скоро будут судить не по правилам, а по понятиям.
pomor45
pomor45 ответ mihaluch (раскрыть)
02 марта в 21:35
Футболку не порвал - значит лёгкое.
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 18:24
Хорошие рекомендации: схватил футболку - измерий силу.
Аксинья
Аксинья
02 марта в 17:47
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Djebrael (раскрыть)
    02 марта в 17:40
    Сломал Норманна...
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 марта в 17:40
    "Лёгкие хватания за футболку","недостаточно сильный и акцентированный удар","плечо до яиц"-это изобретения современных руководителей футбола,ранее не имевших к нему никакого отношения.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    02 марта в 17:23
    Разобрал бы свою работу
    shlomo
    shlomo
    02 марта в 17:14
    Ну конечно получилось мудрое решение....:(((
    leopit
    leopit
    02 марта в 17:07
      mihaluch
      mihaluch
      02 марта в 17:05
      Что за лёгкое хватание за футболку?
      Djebrael
      Djebrael
      02 марта в 16:58
      Ну вот и вердикт....а что на выходе?
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