Экс-судья Николаев разобрал эпизод с контактом Норманна и Ловрена

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02 марта 2021, 16:55

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил эпизод с контактом полузащитника «Ростова» и защитника «Зенита» в очном матче команд (2:2).

Ловрен получил в этом эпизоде желтую карточку за нарушение против Норманна, но главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что в том эпизоде был фол со стороны игрока «Ростова».

Там было обоюдное нарушение. Знаю, что у ФИФА и УЕФА есть дополнительные рекомендации за легкие хватания за футболку не давать нарушения. Поэтому перевесила рука Ловрена.

Главным арбитром матча был Алексей Матюнин.