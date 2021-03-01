Червиченко: «Лапочкин подравнивал составы и чуть-чуть подтягивал „Спартак“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе арбитра Сергея Лапочкина в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

Если рассуждать о судействе, то арбитры в возобновившемся сезоне пока сильно не ошибались. Даже Лапочкин, которого считают «спартаковским», отсудил нормально. Не понимаю, почему болельщики «Спартака» ему предъявляют. Хотя они ещё после матча против «Динамо» этим занимаются. Но мы чётко видим – судьи действуют последовательно, а «Спартак» последовательно закатывает вселенскую истерику.

Истерики в «Спартаке» сейчас в переизбытке. Соболев весь матч хотел забить, но силы потратил на споры с арбитром и стоны о том, как плохо с ним обошлись – любые решения не в пользу «Спартака» он воспринимал как личную обиду. Хотя на 12-й минуте Жиго играл в ногу, убивал соперника, а получил лишь жёлтую карточку. А фол Абильгора на вторую жёлтую вообще не тянул – Лапочкин подравнивал составы и чуть-чуть подтягивал «Спартак».