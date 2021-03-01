ГлавнаяНовости

Червиченко: «Лапочкин подравнивал составы и чуть-чуть подтягивал „Спартак“»

01 марта 2021, 12:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе арбитра Сергея Лапочкина в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

Если рассуждать о судействе, то арбитры в возобновившемся сезоне пока сильно не ошибались. Даже Лапочкин, которого считают «спартаковским», отсудил нормально. Не понимаю, почему болельщики «Спартака» ему предъявляют. Хотя они ещё после матча против «Динамо» этим занимаются. Но мы чётко видим – судьи действуют последовательно, а «Спартак» последовательно закатывает вселенскую истерику.

Истерики в «Спартаке» сейчас в переизбытке. Соболев весь матч хотел забить, но силы потратил на споры с арбитром и стоны о том, как плохо с ним обошлись – любые решения не в пользу «Спартака» он воспринимал как личную обиду. Хотя на 12-й минуте Жиго играл в ногу, убивал соперника, а получил лишь жёлтую карточку. А фол Абильгора на вторую жёлтую вообще не тянул – Лапочкин подравнивал составы и чуть-чуть подтягивал «Спартак».

Все новости
Федотов: «Матюнин не увидел нарушения на Мирзове в матче с „Ротором“»
Сегодня, 19:10 Комментарии5
Федотов: «Следовало назначить пенальти в ворота „Ротора“ за игру рукой»
Сегодня, 18:36 Комментарии2
Левников: «Клаттенбург прислал сообщение, что очень доволен нашей работой»
Сегодня, 10:29 Комментарии2
Левников рассказал, как получил назначение на матч Кубка Греции
Сегодня, 10:12 Комментарии7
ОфициальноРФС: «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо»
Вчера, 12:02 ФотоКомментарии36
ОфициальноМешков рассудит «Спартак» и «Краснодар»
04 марта Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 марта в 14:19
И снова всплыло ! ))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
01 марта в 12:52
Согласен, альбигора ни за что убрали
d_fincher
d_fincher ответ DEIVID_1 (раскрыть)
01 марта в 12:36
при помощи этого товарища Соккер поднимает просмотры. Он тут длишь по причине, что бесит болел Спартака. Переходя на новости о нем, мы поднимаем просмотры. Предлагаю игнорить.
DEIVID_1
DEIVID_1
01 марта в 12:22, ред.
А товарищ Червиченко имеет хоть какую-то квалификацию арбитра, что бы утверждать какой фол достоин жёлтой, а какой нет?
1bear
1bear
01 марта в 12:18
...ну так в неудаче команды всегда проще судью "крайним" делать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100