Федотов — об удалении Абильдгора: «Соболев опять включил симулянта»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Рубина» в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Не стоило удалять игрока «Рубина». Он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильдгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступления. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жёлтая, и тем более не вторая.