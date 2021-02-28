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Федотов — об удалении Абильдгора: «Соболев опять включил симулянта»

28 февраля 2021, 16:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Рубина» Оливера Абильдгора в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Не стоило удалять игрока «Рубина». Он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильдгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступления. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жёлтая, и тем более не вторая.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 00:50
Судья симулянт.....
20 минут бегал искал причину уровнять составы....

Соболев-Лапочкин...связка посильнее чем Чалов-Рондон...Дзюба-Азмун...
oFANATo
oFANATo
28 февраля в 18:20
Соболев симулянт......
Бубнин
Бубнин
28 февраля в 17:27
Отработка нырков, на которую ушло все время сборов, дает результаты!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
28 февраля в 17:20
Тут с Федотовым можно согласится. Грубости действительно не было.
Брулин
Брулин
28 февраля в 17:18
У игроков нет прогресса а регресс похоже набирает обороты . а это вина тренера.
Байкал-38
Байкал-38
28 февраля в 17:08
Когда появился Соболев думал, что эта замена Дзюбе в сборной. Мощный, габаритный, таранный футболист. Видя его желания бороться в играх за КС казалось будет только прогрессировать и догонит и перегонит Дзюбу, но прошло не так много времени и что мы видим?! Нырки, симуляции и гонор "звезды". Вот так и теряем талантов......
Romkurch
Romkurch
28 февраля в 17:01, ред.
Соболев не столько играет, сколько симулирует.
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 16:43
Наверное Федотов и прав!Скорее даже да чем нет!Не видел эпизода! Но умиляет тот факт , что этот чел, за которым тянется целый шлейф скандалов , включил праведного знатока!
beefs
beefs
28 февраля в 16:41
есть еще артисты на поле...
25процентный клоун
25процентный клоун
28 февраля в 16:39
Согласен, поотивны кривлянияСоболева
leopit
leopit
28 февраля в 16:38
    SHMEL
    SHMEL
    28 февраля в 16:36
    Соболев талантливый футболист, но не менее талантливая балерина...
    cska1948
    cska1948
    28 февраля в 16:34
    Соболев после столкновения изобразил "Умирающего Лебедя"! Но как только в руках Лапочкина появилась ЖК, тут же встал и побежал как нивчем небывало!
    mondial18
    mondial18
    28 февраля в 16:34
    Лапочкин включил Федуна
    Futurista
    Futurista
    28 февраля в 16:32
    Арбитр Игорь Федотов узнает футболистов только по бутсам...все понятно...
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