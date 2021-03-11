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Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» на следующей неделе

сегодня, 10:55

По информации источника, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который восстанавливается после травмы бедра, вернется в общую группу в начале следующей недели.

Сообщается, что 11 марта Кокорин пройдет контрольное медобследование.

Динамика восстановления российского игрока положительная, если тесты покажут хорошие значения, то 29-летний футболист вернется в заявку команды в ближайшее время.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 20:28
Кокорин допустил ошибку. Зачем ему нужно было уезжать из кошелька Федуна.🤭🤫.)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:18
там его только провожают такими улыбками))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 19:18
да в сизо его надо, сразу начнет играть)))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 18:27
В общем Кокорин абсолютно оправдывает мои надежды)
Верг
Верг
сегодня в 18:11
Кокорио - это часовая бомба, которую подсовывают клубам чтобы взорвать их спортивных директоров
112910415
112910415
сегодня в 17:58
интересно, одноклубники встречают его добрыми улыбками ?
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
сегодня в 17:50
наши СМИ так пиарят Миранчука и Кокорина,что сторонний человек думает что они популярнее Месси и Роналдо.
Новость ниочём
порт
порт
сегодня в 16:56
Не спеши Александр, контракт длинный, ещё и не дешёвый, наиграешся.
truffagldino
truffagldino
сегодня в 16:14
Как никогда были правы руководители Фиорентины,когда сказали что приобрели фантастического игрока.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:29
cудя по всему, Кокорин перебрался в Италию совсем не для того, чтобы надрываться на футбольном поле...
berda2003
berda2003
сегодня в 15:23
... если не получит травму.
311
311
сегодня в 14:46
А толку то, на поле всё равно не выйдет!)
andrefino13
andrefino13
сегодня в 13:50
У Кокорина видимо очень сильный пиар менеджер...
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 13:46
Если бы существовал рейтинг бесполезных футболистов, Кокорин был бы на вершине
jobss
jobss ответ Владимир 77 (раскрыть)
сегодня в 13:40
/
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:35
"А оно мне надо?"-подумал Кокорин допивая шампанское за 500 баксов
jobss
jobss ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:46
.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:45
Однажды в студёную Флорентийскую пору
на поле он вышел...и снова ушёл...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:42
В следующих сериях: " Кокорин вернулся в общую группу, но на первой же тренировке получил небольшое повреждение, сроки восстановления уточняются." "Кокорин через три недели сможет тренироваться в общей группе." "На тренировке Кокорин получил микротравму, о сроках восстановления будет сообщено дополнительно." "Закончился чемпионат Италии, Кокорин улетел отдыхать на Мальдивы после тяжелейшего сезона, прихватив с собой массажиста, дабы даже на отдыхе готовить себя к сезону новому." и.т.д.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 12:36
Кокорин поперхнулся, увидев эту новость...Саня спешно начал названивать своим корешам сидельцам, чтобы узнать верный способ симулировать травму ...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:34
Плевать на него
Крикун
Крикун
сегодня в 12:25
Вернётся править!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:17
Сие событие будет отмечено праздничным салютом.
beefs
beefs
сегодня в 12:17
верится с трудом...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:03
...Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» на следующей неделе...

И.... в общей группе травмируется в очередной раз, уйдя на очередную реабилитацию...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:58
Как же Федун рад читать подобного рода новости. Удалось сплавить такого лодырюгу...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:54
Вернется,что-бы снова уйти,как ,кто -то сказал из классиков!!! Да александр,но не сергеевич и почти не пушкин, а наш кокошкин!!! Наверное уже неполучится футболиста из тебя спасающих,и вянущих фиалок!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:43
Отряд не заметил потери бойца!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:42
Помоему кокошу там никто не ждёт.
izrafel
izrafel
сегодня в 11:32
Ну осталось уточнить на следующей недели какого месяца....:)))....так и не хочет играть, поганец....
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