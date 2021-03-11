...Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» на следующей неделе...

По информации источника, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который восстанавливается после травмы бедра, вернется в общую группу в начале следующей недели.
Сообщается, что 11 марта Кокорин пройдет контрольное медобследование.
Динамика восстановления российского игрока положительная, если тесты покажут хорошие значения, то 29-летний футболист вернется в заявку команды в ближайшее время.
Новость ниочём
Новость ниочём
на поле он вышел...и снова ушёл...
на поле он вышел...и снова ушёл...
И.... в общей группе травмируется в очередной раз, уйдя на очередную реабилитацию...
И.... в общей группе травмируется в очередной раз, уйдя на очередную реабилитацию...