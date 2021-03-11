...Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» на следующей неделе...

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сегодня, 10:55

По информации источника, нападающий «Фиорентины» , который восстанавливается после травмы бедра, вернется в общую группу в начале следующей недели.

Сообщается, что 11 марта Кокорин пройдет контрольное медобследование.

Динамика восстановления российского игрока положительная, если тесты покажут хорошие значения, то 29-летний футболист вернется в заявку команды в ближайшее время.