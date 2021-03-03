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Ковач рассказал, когда Головин сможет выходить на поле в стартовом составе

03 марта 2021, 10:44

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин начнет выходить на поле с первых минут. Последние три матча российский хавбек выходил на замену. До этого он пропустил 5 месяцев из-за травмы.

Когда мы получим зеленый свет от медицинского штаба, он начнет в основе. Головин может играть на трех позициях — на обоих флангах, а также в качестве «десятки», — это его любимая роль. Мы очень довольны его влиянием на команду и тем, что он привносит в игру, когда выходит на поле.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 12:17
Все равно, темнит тренер.
STVA 1
STVA 1
03 марта в 12:16
Удачи Александру в дальнейшем!
berda2003
berda2003
03 марта в 11:49
сейчас играя по чуть-чуть, становится лучшим, а если заиграет полностью весь матч - страшно и подумать...
112910415
112910415
03 марта в 11:42
всё отлично, всё по плану !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 марта в 11:34, ред.
Поскольку Монако идёт вровень с ПСЖ, а ПСЖ безусловно топ в Европе, то и Монако тоже будет топ, благодаря Головин у. И зачем ему Испания, или Италия?
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 11:15
Пожалуй он уже стал значимым игроком для Монако.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 11:03
Отношение к игрокам в Монако очень даже правильное. Никто не гонит парня на поле , когда он еще не совсем готов. Теперь то понятно , что Саша еще полностью просто не восстановился . А мы то переживать начали, что Ковач не совсем доволен Александром. А тут дело совсем в другом оказалось. Спасибо Ковачу за прояснение ситуации. Ждем всегда с нетерпение Сашу на поле.
Всем здоровья.
1bear
1bear
03 марта в 10:48
берегите нашего Головина от травм,пусть выходит только во втором тайме
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 10:48
Тогда, когда заслужит
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