Ковач рассказал, когда Головин сможет выходить на поле в стартовом составе

Главный тренер «Монако» рассказал, когда полузащитник начнет выходить на поле с первых минут. Последние три матча российский хавбек выходил на замену. До этого он пропустил 5 месяцев из-за травмы.

Когда мы получим зеленый свет от медицинского штаба, он начнет в основе. Головин может играть на трех позициях — на обоих флангах, а также в качестве «десятки», — это его любимая роль. Мы очень довольны его влиянием на команду и тем, что он привносит в игру, когда выходит на поле.