Пранделли сравнил Кокорина с Платини, а у болельщиков «Фиорентины» кончается терпение

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вчера, 19:02

Всё очень плохо.

Бесплодный месяц в Италии

Александр Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной» 27 января, то есть он уже месяц в итальянском клубе. Усиленно тренируется, правильно питается и готовится разрывать Серию A. А пока на счету российского форварда в общей сложности 39 сыгранных минут после выходов на замены в матчах против «Интера» и «Удинезе». Отметился только желтой карточкой. В обоих случаях статистические порталы и местная пресса включали Кокорина в число худших игроков «Фиорентины», называя его «бревном с гипсовыми ногами», «неуклюжим медведем» и футболистом, который «совершенно не готов к выступлениям в Серии A». Итальянские коллеги не скупятся на сочные формулировки.

«Усердная работа»

Пока что Кокорин полностью повторяет свой путь в «Спартаке», где его встречали с большими надеждами, а провожали, держа фигу в кармане. До проводов из «Фиорентины», хочется верить, далеко, тем более у Саши контракт с «фиалками» на 3.5 года. Мы надеемся, что ему удастся набрать форму и зажечь в Италии, но пока вынуждены констатировать абсолютную неготовность форварда к старту европейской карьеры. В «Фиорентине» делают вид, что все в порядке, делятся кадрами «усердной работы» Кокорина, а Чезаре Пранделли отвечает на вопросы о состоянии форварда на каждой пресс-конференции. И пока ни разу не повторился!

«Биполярочка» Пранделли и Праде

Накануне провального для Кокорина матча с «Удинезе» главный тренер «фиалок» отрапортовал о решении мышечной проблемы, которая была у нападающего, похвалил Александра за работу на тренировках и отметил его готовность к игре:

Физически он в полном порядке, он очень хорошо тренируется. За последние 10 дней произошли значительные изменения, мышечная проблема решена. Также Кокорин адаптируется к игре своих товарищей по команде.

Накануне сегодняшнего матча с «Ромой» (Кокорин попал в заявку «Фиорентины») Пранделли снова спросили о российском форварде, и «алленаторе» выдал следующее:

Необходимо дать ему время на адаптацию. У него отличные игровые качества, хорошая техника, поэтому не стоит торопиться. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы проникнуться менталитетом итальянской лиги. Я вижу прогресс, он хорошо работает. Понятно, что когда вы попадаете в лигу, которую не знаете, в которой другие скорости, тактика и партнёры по команде, то вам нужно время, чтобы освоиться. Но он хорошо работает, и мы постараемся помочь Кокорину, чтобы он набрал физические кондиции.

Мы только рады, что Пранделли выражает Кокорину такую поддержку, проводит лестные параллели с Платини и готов предоставить россиянину время на адаптацию, но сама ситуация довольно абсурдна. Во-первых, «Фиорентине» зимой нужно было усиление в формате «здесь и сейчас». Кокорин мало того, что пришел в конце трансферного окна, так еще и не в форме. Прошел уже месяц, а воз и ныне там. Во-вторых, между двумя высказываниями Пранделли не прошло и недели, а Чезаре неприкрыто дал задний ход. Перед матчем с «Удинезе» Кокорин был в полном порядке физически, а теперь ему снова нужно набирать физические кондиции, а на адаптацию, оказывается, может уйти полгода.

Чезаре Пранделли и спортивному директору Даниэле Праде досталось от тифози за трансфер Кокорина по горячим следам, но оба убежденно вещали о классе, технике, опыте и уникальных характеристиках новичка. Сейчас, когда пессимистичные прогнозы начали сбываться, Пранделли и Праде завели новую пластинку. Тренер вспомнил Платини и его адаптацию, а спортивный директор делает вид, что все идет по плану:

Придется подождать, пока Кокорин наберет свою лучшую форму, но мы были к этому готовы. Кроме того, хочу напомнить скептикам, что мы подписали его не только для настоящего, но и для будущего.

Чтобы было абсолютно понятно: Пранделли и Праде потратили немаленькие деньги на трансфер Кокорина и рискнули своей репутацией. Конечно, они будут до последнего стоять на своем, даже если их ожидания уже начали расходиться с реальностью. То, что на первый взгляд кажется верой в футболиста, в действительности является банальной самозащитой, так что лучше сразу избавиться от ненужных иллюзий.

Болельщики «Фиорентины» не ждут ничего хорошего

Colosseo viola:

Это читалось сразу, это очевидно теперь. Мы повесили себе на шею тяжеленный камень, а Пранделли был слишком наивен, соглашаясь на такого неподготовленного игрока. Нам лучше надеяться, что Кокорин заиграет, ведь если он потерпит неудачу, мы даже продать его не сможем — с такой-то зарплатой!

Alessandro:

Надежда умирает последней, так что пусть Кокорин хоть как-то пригодится, потому что перепродать его без проблем не получится. Рынок в Китае схлопнулся, а в Россию его не возьмут на выгодных для нас условия. Пусть Капелло и Манчини, большие почитатели его таланта, скинутся и купят у нас Кокорина. Он сможет работать у них в саду — полгода у одного, полгода у другого.

Onsag:

Мне любопытно следить за Кокориным, хочу увидеть его прогресс, потому что Рибери уже не хватает больше, чем на 60 минут.

Purplerain:

Не верю, что Пранделли просил купить именно Кокорина. А если это так, я бы задумался о компетентности нашего тренера.

Kigepo:

На скамейке запасных «Удинезе» сидит Фернандо Льоренте. Уверен, его можно было подписать очень дешево, и пользы принес бы ощутимо больше, чем Кокорин.

Mannuccigabriele:

Я видел, как за «Фиорентину» играли Баджо, Батитуста, Руй Кошта, Эффенберг, Тольдо, Тони. Настоящие спортсмены и мужчины, а не капризные «киски», как нынешние мальчики, которым некому дать пинок под зад. Один хочет больше денег, другой смотрит на сторону, третий не может набрать форму за месяц. Я бы предпочел очистку Серией B и чистку состава, не хочу видеть этих недофутболистов и недомужчин в своей любимой команде.

ViolaBelugi:

У Коко жизнь удалась. Я не знаю, каким образом он получил солидный трехлетней контракт, но теперь волноваться не о чем. Можно рубиться в карты с Кальехоном и поднимать тосты за здоровье Праде.

Claudio50:

Мы должны поддерживать Кокорина, а не критиковать его, пусть даже он не играет. Пранделли обещает, что русский покажет класс. Я ему верю.

Valdemaro: