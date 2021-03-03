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Колыванов: «Выйдет Кокорин в старте, тогда и можно будет что-то требовать»

03 марта 2021, 02:45

Экс-нападающий «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о нынешнем положении форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

Наверное, он ещё не до конца физически готов. Понятно, что он много пропустил. Приехал — а чемпионат в самом разгаре. Времени Кокорину дают мало, успевает только сделать несколько пасов. Если в ближайший месяц у него всё-таки появится шанс сыграть в основном составе, то тогда и можно что-то требовать. Кокорину нужно не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить.

Ранее стало известно, что российский нападающий попал в заявку «Фиорентины» на матч 25-го тура Серии А против «Ромы».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
03 марта в 09:48
Если наш,то есть перспективы??? Увольте!Хотя НАШ он только по месту рождения.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 марта в 08:23
То что хватает Головину, для Кокорина - маловато будет. Нет реально, Головин тоже в основном выходит на замены, но этого времени ему хватает не только для результативного действия, а чтобы даже изменить ход встречи. Миранчук, тоже выходя на замены, хоть немного но себя проявил с положительной стороны, только А. Кокорин выйдя на замену смог стать худшим игроком в составе.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 07:15
    112910415
    112910415
    03 марта в 07:03
    ну да, команде спешить-то некуда, подождут )
    Ironigor
    Ironigor
    03 марта в 06:24
    Каким он был, таким он и остался , орел Бутырский. Тяжело требовать какой-то игры, от человека у которого и в мысли нет уже футбола.
    sir_Alex
    sir_Alex
    03 марта в 06:10
    Выйдет в основе и всех порвёт 😉
    ДАША Д
    ДАША Д
    03 марта в 04:21
    До стартового состава ему очень далеко.
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