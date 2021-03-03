Колыванов: «Выйдет Кокорин в старте, тогда и можно будет что-то требовать»

Экс-нападающий «Фоджи», «Болоньи» и сборной России поделился мнением о нынешнем положении форварда в «Фиорентине».

Наверное, он ещё не до конца физически готов. Понятно, что он много пропустил. Приехал — а чемпионат в самом разгаре. Времени Кокорину дают мало, успевает только сделать несколько пасов. Если в ближайший месяц у него всё-таки появится шанс сыграть в основном составе, то тогда и можно что-то требовать. Кокорину нужно не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить.