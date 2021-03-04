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Ковач: «Головин сегодня не был в ударе? Таков закон спорта»

04 марта 2021, 04:39
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур1 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач дал комментарий после поражения от «Страсбура» (0:1) в матче 28-го тура Лиги 1.

Сказал ребятам, что это футбол и что мы должны принять этот результат. Мы очень хорошо играли последние два месяца и добились отличных результатов.

Я не изменю своё мнение: мы не во всеоружии, чтобы завоевать титул в этом году. Будем двигаться дальше и сконцентрируемся на попадании в топ-4.

Не думаю ли, что этот результат — случайность? Наверное, вы были в раздевалке, потому что именно это я сказал своим игрокам. Это сложная лига, уровень очень высокий. Играть против «Страсбура» нелегко, и мы должны надеяться, что это была случайность.

Головин и Фолланд не были в ударе сегодня? Таков закон спорта. Не думаю, что они испытывали какие-то физические проблемы. Прошло всего пару дней с их прошлого матча. Мы провели пять замен, никому не было просто сегодня. Но вы должны принять свою судьбу. Я сказал игрокам не вешать нос.

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Все комментарии
don_surio
don_surio
04 марта в 11:17
Ковач- хороший тренер. Монако его команда.
Ironigor
Ironigor
04 марта в 10:07
Очень правильные слова от Ковача !!! Удачи Монако !!!
SHMEL258
SHMEL258
04 марта в 08:29
Если бы не поменял Сашку, точно не проиграли бы.
ДСА
ДСА
04 марта в 05:28
Стабильности пока не хватает.
ОПС
ОПС
04 марта в 05:23
Один матч ничего не значит. Дальше будет лучше.
Василий 50
Василий 50
04 марта в 05:06
Не стоило им проигрывать
Gahi
Gahi
04 марта в 04:59
В следующий игре он себя обязательно проявит. Удачи
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