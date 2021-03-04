Ковач: «Головин сегодня не был в ударе? Таков закон спорта»

Главный тренер «Монако» дал комментарий после поражения от «Страсбура» (0:1) в матче 28-го тура Лиги 1.

Сказал ребятам, что это футбол и что мы должны принять этот результат. Мы очень хорошо играли последние два месяца и добились отличных результатов.

Я не изменю своё мнение: мы не во всеоружии, чтобы завоевать титул в этом году. Будем двигаться дальше и сконцентрируемся на попадании в топ-4.

Не думаю ли, что этот результат — случайность? Наверное, вы были в раздевалке, потому что именно это я сказал своим игрокам. Это сложная лига, уровень очень высокий. Играть против «Страсбура» нелегко, и мы должны надеяться, что это была случайность.

Головин и Фолланд не были в ударе сегодня? Таков закон спорта. Не думаю, что они испытывали какие-то физические проблемы. Прошло всего пару дней с их прошлого матча. Мы провели пять замен, никому не было просто сегодня. Но вы должны принять свою судьбу. Я сказал игрокам не вешать нос.