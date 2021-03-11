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Широков: «Дзюба не давал поводов, чтобы его не вызывали в сборную»

сегодня, 12:49

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку нападающему Артему Дзюбе.

Какие проблемы? Дзюба — основной игрок сборной. Он не давал поводов для того, чтобы его не вызывали. То видео было полгода назад. Его репутацию на футбольном поле это никак не затронет. Это его личное дело. Много болельщиков как против, так и за такое решение. Главный тренер вызывает того, кого считает нужным. Если он решил вызвать Дзюбу и отдать ему капитанскую повязку — имеет на это полное право.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:18
на скамейку взять его можно, но не более -
уровень игры сейчас совсем неудовлетворительный !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:13, ред.
" Дзюба не давал повода, чтобы его не вызывали в сборную" Остается спросить "эксперта" Широкова. А разве он давал повод, чтобы его в сборную вызывать.? По игре он нулевой, по репутации и имиджу ниже нуля. Где повод, Шира, подскажи. Я рассматриваю этот демонстративный ход Черчесова как очередной вызов и здравому смыслу и всем любителям футбола в РФ.
311
311 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 14:39
Если 74ть это извращение, то у нас вся страна извращенцев!)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:28, ред.
Чудная страна Россия - двоих действующих игроков за легкий пьяный дебош в тюрьму сажают, а старому гопнику, чуть не убившему человека, дают свободу, аукционы проводят и еще мнение его спрашивают
Дудинчанин
Дудинчанин
сегодня в 14:16
Вот именно, что он своей игрой не дает повода для вызова в сборную!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:04
Конечно,шпана обязана защищать пролетевшего пошляка.Только и на поле сейчас Дзюба никакой,поэтому его вызов в сборную не вызывает сомнения только у хулигана и Усача.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:43
Нужно вернуть ему капитанство,только повязку пусть на ТУ руку не одевает
asraeil
asraeil
сегодня в 13:23
Пусть играет и показывает, что достоин и вызова в сборную и капитанскую повязку...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:22
Да нет у нас хороших качественных нападающих , выбора НЕТ !!! Где их брать??? Пока Минспорт и РФС не начнут выкладывать бабосы в детский футбол и развитие тренерского корпуса, ничего не изменится !!! Так и будет из года в год, условный Дзюба играть в сборной. Или если бог даст какой нибудь появится от природы одарённый парнишка. Вот и всё. У нас нет развития в футболе как и почти во всем спорте !!! Конечно хочется больших перемен и побед, но плачевная статистика говорит об обратном . Ждём каких-то изменений к лучшему!!! Всем добра и удачи!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 13:04
Да пусть играет. Делов то.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:03
Мнение хулигана меньше всего публику интересует.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:53
Уголовник пытается отбелить извращенца.
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