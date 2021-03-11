Широков: «Дзюба не давал поводов, чтобы его не вызывали в сборную»

Бывший российский футболист прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку нападающему .

Какие проблемы? Дзюба — основной игрок сборной. Он не давал поводов для того, чтобы его не вызывали. То видео было полгода назад. Его репутацию на футбольном поле это никак не затронет. Это его личное дело. Много болельщиков как против, так и за такое решение. Главный тренер вызывает того, кого считает нужным. Если он решил вызвать Дзюбу и отдать ему капитанскую повязку — имеет на это полное право.