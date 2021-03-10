Силкин: «„Спартак“ и „Динамо“ испытывают проблемы в обороне»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящий матч бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ .

В кубковом матче, в котором «Динамо» выиграло у «Спартака», бело-голубым повезло с тем, что они открыли счет. То есть команда повела и уже играла по счету. Гостевой матч с «Ахматом» понравился: динамовцы играли в свой футбол, старались отодвинуть игру от своих ворот и прессинговали на чужой половине поля. В принципе игра у бело-голубых тогда получилась. Ну, разве только после пропущенного мяча немного прижались к воротам. Что касается последнего матча, то здесь соперником «Динамо» был первый претендент на вылет. Команда у «Тамбова» только собралась — ей еще сыграться надо. «Динамо» давило-давило и забило в первом тайме мяч. Соперник же в принципе ничего не создал. Был у «Тамбова» один подход к воротам, но он не смог правильно распорядиться мячом.

Если говорить об игре «Спартак» — «Краснодар» (6:1), то здесь, конечно, нужно отметить, неважное состояние обороны «быков». И так сложилось, что уже в первом тайме «Спартак» выигрывал 2:0, но после этого у «Краснодара» еще был ряд моментов. Только вот воспользоваться ими он не смог, а в свои ворота получил еще очень много голов. Как только калитка открылась, туда уже летело все подряд. Но в принципе проблемы в обороне испытывает и «Спартак». Так что сейчас это несбалансированная команда. То, что они забили шесть мячей, — это очень хорошо. Но бывают такие игры, когда забиваешь все, что можно, а бывает и по-другому. Определенные трудности в обороне испытывает и «Динамо». Словом, у обеих команд это проблемные линии.