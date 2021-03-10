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Силкин: «„Спартак“ и „Динамо“ испытывают проблемы в обороне»

вчера, 12:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак13.03.2021 в 19:00 Не начался

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал предстоящий матч бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

В кубковом матче, в котором «Динамо» выиграло у «Спартака», бело-голубым повезло с тем, что они открыли счет. То есть команда повела и уже играла по счету. Гостевой матч с «Ахматом» понравился: динамовцы играли в свой футбол, старались отодвинуть игру от своих ворот и прессинговали на чужой половине поля. В принципе игра у бело-голубых тогда получилась. Ну, разве только после пропущенного мяча немного прижались к воротам. Что касается последнего матча, то здесь соперником «Динамо» был первый претендент на вылет. Команда у «Тамбова» только собралась — ей еще сыграться надо. «Динамо» давило-давило и забило в первом тайме мяч. Соперник же в принципе ничего не создал. Был у «Тамбова» один подход к воротам, но он не смог правильно распорядиться мячом.

Если говорить об игре «Спартак» — «Краснодар» (6:1), то здесь, конечно, нужно отметить, неважное состояние обороны «быков». И так сложилось, что уже в первом тайме «Спартак» выигрывал 2:0, но после этого у «Краснодара» еще был ряд моментов. Только вот воспользоваться ими он не смог, а в свои ворота получил еще очень много голов. Как только калитка открылась, туда уже летело все подряд. Но в принципе проблемы в обороне испытывает и «Спартак». Так что сейчас это несбалансированная команда. То, что они забили шесть мячей, — это очень хорошо. Но бывают такие игры, когда забиваешь все, что можно, а бывает и по-другому. Определенные трудности в обороне испытывает и «Динамо». Словом, у обеих команд это проблемные линии.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:19
Значит чья оборона меньше накосячит тот и победит, но и ничью еще никто не отменял.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:20, ред.
Если бы Спартак все забивал в том матче , то счет был бы двузначным. Если сказал А тов. Силкин , то надо говорить и Б. А оборона у Спартака действительно не надежная. Это уже рецидив.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:03
Главные тренеры обеих команд после последнего кубкового матча прекрасно знают свои сильные стороны и слабые стороны соперника. Теперь, кто из них грамотнее распорядиться этими знаниями, тот и добьется нужного результата.
makkie
makkie
вчера в 14:44
Всё по делу.
Краснодар обнажил проблемы Спартака в центре поля и в защите. Надеюсь, с возвращением Зобнина проблем будет меньше. Ну и в целом нужно прибавлять в мобильности.
Пешком сейчас никого не обыграешь. А обороняться Спартак не умеет.
asraeil
asraeil
вчера в 12:55
Ну а в какой команде прорех нет....косячут даже гранды....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:55
А Федун может еще снять Спартак, если РФС не отменят карточку Жиге. Хотя там все железно было и можно было бы и красную сразу давать, но ведь это Федун....
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:48
Проблемы всегда присутствуют в той или иной мере у всех.
beefs
beefs
вчера в 12:37
что поделать эта болезнь присутствует у всех...
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:35
у всех клубов такая напасть - как дырка в защитных редутах..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:25
Не только они
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