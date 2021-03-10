Онопко сравнил Васина с Беккенбауэром

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил защитника московского клуба Виктора Васина с легендарным немецким футболистом Францем Беккенбауэром.
Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки. Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА.
Ранее Виктор Онопко рассказал о своем уходе из ЦСКА.
Рост, вес, комплекция? Или чтение игры, борьба с нападающими, первый пас, игра головой?
Так про любого игрока можно ляпнуть - мол с данными Роналду, Месси, Мальдини, Несты и Буффона. А толку то?
Рост, вес, комплекция? Или чтение игры, борьба с нападающими, первый пас, игра головой?
Так про любого игрока можно ляпнуть - мол с данными Роналду, Месси, Мальдини, Несты и Буффона. А толку то?
Онопко поди после ухода из цска не просыхает, если горазд сравнивать Васина с одинм из лучших защитников в истории футбола.
Вот Кайо и Васин - два сапога пара )))
Онопко поди после ухода из цска не просыхает, если горазд сравнивать Васина с одинм из лучших защитников в истории футбола.
Вот Кайо и Васин - два сапога пара )))