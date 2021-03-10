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Онопко сравнил Васина с Беккенбауэром

вчера, 13:21

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил защитника московского клуба Виктора Васина с легендарным немецким футболистом Францем Беккенбауэром.

Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки. Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА.

Ранее Виктор Онопко рассказал о своем уходе из ЦСКА.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:22
Какими данными, о чём речь?
Рост, вес, комплекция? Или чтение игры, борьба с нападающими, первый пас, игра головой?

Так про любого игрока можно ляпнуть - мол с данными Роналду, Месси, Мальдини, Несты и Буффона. А толку то?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:08
Наверное что-то со зрением:
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:51
А как же КутЯпов? Где его истинное место?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:30
Вроде 1 апреля ещё не наступило? 😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:16
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:02
    Согласен, до травм какое то сравнение можно было делать, теперь Виктор -- головная боль вратаря. И только.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:58
    На Беккенбауэра всегда рассчитывала своя команда...на Васина надеются команды соперники...
    makkie
    makkie
    вчера в 14:43
    Это ж надо такое ляпнуть!
    Онопко поди после ухода из цска не просыхает, если горазд сравнивать Васина с одинм из лучших защитников в истории футбола.

    Вот Кайо и Васин - два сапога пара )))
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 14:03
    Некорректно сравнивать Ф.Беккенбауэра с В.Васиным...
    galem72
    galem72
    вчера в 13:57
    васина с Беккенбауэром сравнил, а дальше только чалова с Гердом Мюллером. На ипподроме сплошь такие топари. ))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 13:38
    Даже Онопко признает , что Васин не тянет, а Витя все продолжает верить в него. Васин - это мина замедленного действия, которая взрывается в самый неподходящий момент. Пора бы давно парню завязать с футболом , пользы от него никакой, одни проблемы.
    beefs
    beefs
    вчера в 13:37
    не смешно, какое может быть сравнение...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:33
    Вообще не корректно сравнивать бревно с великим футболистом . И вообще, может ему к психологу лучше обратиться ?!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 13:23
    До немца ему ещё расти надо
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