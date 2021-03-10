Онопко: «У нас с Ганчаренко в отношениях всё было идеально»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о своем уходе из армейского клуба.
Не ёкнуло ли сердце, когда пришел Березуцкий? Было немного. Да и когда Ермакович приехал из Беларуси, тоже мелькнуло — уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днем. Повторяю, у нас с Ганчаренко в отношениях всё было идеально. Он всегда советовался по любым вопросам — как выстроить распорядок дня, сколько проводить тренировок, когда лучше лететь на выезд. И во всем мы приходили к общему мнению. К тому же я раз и навсегда усвоил — помощник должен во всем быть горой за главного тренера. Причем не только в работе. К примеру, однажды пришлось объясняться с фанатами, которые в Лужниках пригласили Хуанде Рамоса на жесткий разговор. В Англии пришлось успокоить какого-то дебила, оскорблявшего с трибуны Слуцкого. Да и с Ганчаренко во время заварухи на «Локомотиве» я полез пожар гасить. Но так и должно быть — мы ведь один кулак.
Онопко рассказал, что клуб хочет видеть его в новой должности.
По словам специалиста, он может стать куратором нового проекта ЦСКА ряда центров обучения юных футболистов по всей России.
— Мне позвонил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил прилететь в Москву, чтобы обсудить возможность участия в осуществлении новой программы по подготовке молодых игроков, — сказал Онопко. — У клуба давно и достаточно успешно работает своя академия. Но чтобы расширить географию поиска и подготовки талантов, было принято решение открыть центры обучения юных футболистов еще в нескольких городах России. И сейчас вместе с Романом Юрьевичем мы обсуждаем возможные варианты в этом направлении
Онопко рассказал, что клуб хочет видеть его в новой должности.
По словам специалиста, он может стать куратором нового проекта ЦСКА ряда центров обучения юных футболистов по всей России.
— Мне позвонил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил прилететь в Москву, чтобы обсудить возможность участия в осуществлении новой программы по подготовке молодых игроков, — сказал Онопко. — У клуба давно и достаточно успешно работает своя академия. Но чтобы расширить географию поиска и подготовки талантов, было принято решение открыть центры обучения юных футболистов еще в нескольких городах России. И сейчас вместе с Романом Юрьевичем мы обсуждаем возможные варианты в этом направлении
Неожиданно кулак разжался. Посмотрим как пройдут весну армейцы???Сможет ли руководство собрать новый , крепкий кулак???
Всем здоровья.
Неожиданно кулак разжался. Посмотрим как пройдут весну армейцы???Сможет ли руководство собрать новый , крепкий кулак???
Всем здоровья.