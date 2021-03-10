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Онопко: «У нас с Ганчаренко в отношениях всё было идеально»

вчера, 12:14

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о своем уходе из армейского клуба.

Не ёкнуло ли сердце, когда пришел Березуцкий? Было немного. Да и когда Ермакович приехал из Беларуси, тоже мелькнуло — уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днем. Повторяю, у нас с Ганчаренко в отношениях всё было идеально. Он всегда советовался по любым вопросам — как выстроить распорядок дня, сколько проводить тренировок, когда лучше лететь на выезд. И во всем мы приходили к общему мнению. К тому же я раз и навсегда усвоил — помощник должен во всем быть горой за главного тренера. Причем не только в работе. К примеру, однажды пришлось объясняться с фанатами, которые в Лужниках пригласили Хуанде Рамоса на жесткий разговор. В Англии пришлось успокоить какого-то дебила, оскорблявшего с трибуны Слуцкого. Да и с Ганчаренко во время заварухи на «Локомотиве» я полез пожар гасить. Но так и должно быть — мы ведь один кулак.

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sir_Alex
sir_Alex ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 17:39
Ему платили за лобызание конского шарфа.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:29
Штаб в ЦСКА был "разношерстным" . Работали и легенда Локомотива , и легенда Спартака, что поначалу выглядело довольно таки необычно. Но потом все , и болельщики в том числе , привыкли. И когда появились сообщения об увольнении - это было несколько неожиданно, все думали , что первым уволят Ганчаренко, руководство поступило иначе.
Неожиданно кулак разжался. Посмотрим как пройдут весну армейцы???Сможет ли руководство собрать новый , крепкий кулак???
Всем здоровья.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:58
Удачи Виктору во всех его начинаниях...
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:40
Да и абсолютно идеальных отношений не бывает...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:37
Онопенко просто получал деньги
STVA 1
STVA 1 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:29
Дай Бог если так. Молодёжь нужна.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:28
Внутренняя кухня... Всю правду никто не скажет... Да и зачем. Это дело Коняшек.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:27
Онопко отработал на совесть 11 лет в ПФК ЦСКА
Онопко рассказал, что клуб хочет видеть его в новой должности.
По словам специалиста, он может стать куратором нового проекта ЦСКА ряда центров обучения юных футболистов по всей России.
— Мне позвонил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил прилететь в Москву, чтобы обсудить возможность участия в осуществлении новой программы по подготовке молодых игроков, — сказал Онопко. — У клуба давно и достаточно успешно работает своя академия. Но чтобы расширить географию поиска и подготовки талантов, было принято решение открыть центры обучения юных футболистов еще в нескольких городах России. И сейчас вместе с Романом Юрьевичем мы обсуждаем возможные варианты в этом направлении
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:21
может онопко надо в пожарники?)))
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