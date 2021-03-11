ГлавнаяНовости

Ловчеву не кажется, что время Роналду и Месси подошло к концу

сегодня, 09:34

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что время форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду еще не подошло к концу.

Напомним, что «Ювентус» и «Барселона» вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 финала турнира.

Не кажется, что пришел конец их эпохи, они же разные совсем примеры. Один играет в одной команде, а другой в «Реале», «МЮ», «Ювентусе». Просто в какой-то момент везде происходит смена поколений. Не тот «Ювентус» сейчас и не та «Барса». Будут другие кампании, они еще будут играть.

Все новости
Юран: «Может, Кокорину не стоит мучиться и уйти из футбола?»
Сегодня, 20:49 Комментарии13
Онопко рассказал, когда ухудшились отношения Ганчаренко и Овчинникова
Сегодня, 19:37 Комментарии25
Сёмин: «Если будет хорошее предложение из Европы, Кварацхелии надо уезжать»
Сегодня, 19:15 Комментарии9
Сайманов отреагировал на слухи об интересе «Юве» и «Милана» к Кварацхелии
Сегодня, 18:38 Комментарии10
«Это было как снег на голову». Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»
Сегодня, 17:06 Комментарии9
Созин: «Прошло время, страсти улеглись, Дзюбу логично вызвали»
Сегодня, 15:14 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:21
Ну всё, после ловчевского заверения эта парочка может дышать спокойно. ))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:20
Скоро покажется.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:19
Да эти футболёры ещё попортят нервы многим судьям,игрокам,тренерам ,они не знают что такое такт!!!
112910415
112910415
сегодня в 11:14
будут, будут играть !
но прежнего блеска уже и сейчас нет, а дальше ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:44
Еще лет пять поиграют!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:38
Для того, чтобы найти плюсы в их игре, все чаще приходится смотреть в увеличительное стекло.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:37
Оно не подошло к концу, а закончилось.
Пора освободить места для Мбаппе, Холанда и др.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:22
Есть еще время на Матч ТВ...

Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:16, ред.
Были и мы рысаками когда-то,а стали домашними пони для внуков.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:15
Ронику легче сменить команду и страну,а вот с Лёнькой всё сложнее.
sv_1969
sv_1969 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 10:03
Действительно!Ибра задрал планку!
shur
shur
сегодня в 09:51
...Евгений Серафимович душой то мы все молоды, да вот тело....?!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:46
Несмотря на возраст, проблема не в игроках, проблемы в командах, в которых они играют...

Да, это не Месси, не Роналду, в их молодые годы, когда они были в полном расцвете сил, но они ещё играют на достаточно хорошем уровне, чтобы говорить о том, что их время подошло к концу! И вопрос в том, что у Месси и Роналду появились очень сильные конкуренты такие, как Холанд, Мбаппе, поэтому, на их фоне, может показаться, что время Месси и Роналду подошло к концу... Но это не так, ещё поиграют, ещё порадуют своей игрой!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:44
Играть то будут, только без прежнего блеска!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 09:43
Не повезло им, конечно, жить в эпоху Ибрагимовича :))
А так да, они просто доигрывают по сути. Это было неизбежно, все мы стареем. Спасибо обоим за те года, в которых они радовали всех поклонников футбола своим мастерством на поле.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:42
Будут играть но не так ярко.
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 09:42
Ловчев давно в бота превратился.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:38
Ну кому как, а Рон ещё поиграет уж точно, на зависть доброжелателям!!! Всем добра!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100