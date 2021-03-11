Ловчеву не кажется, что время Роналду и Месси подошло к концу

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что время форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду еще не подошло к концу.
Напомним, что «Ювентус» и «Барселона» вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 финала турнира.
Не кажется, что пришел конец их эпохи, они же разные совсем примеры. Один играет в одной команде, а другой в «Реале», «МЮ», «Ювентусе». Просто в какой-то момент везде происходит смена поколений. Не тот «Ювентус» сейчас и не та «Барса». Будут другие кампании, они еще будут играть.
Да, это не Месси, не Роналду, в их молодые годы, когда они были в полном расцвете сил, но они ещё играют на достаточно хорошем уровне, чтобы говорить о том, что их время подошло к концу! И вопрос в том, что у Месси и Роналду появились очень сильные конкуренты такие, как Холанд, Мбаппе, поэтому, на их фоне, может показаться, что время Месси и Роналду подошло к концу... Но это не так, ещё поиграют, ещё порадуют своей игрой!
Да, это не Месси, не Роналду, в их молодые годы, когда они были в полном расцвете сил, но они ещё играют на достаточно хорошем уровне, чтобы говорить о том, что их время подошло к концу! И вопрос в том, что у Месси и Роналду появились очень сильные конкуренты такие, как Холанд, Мбаппе, поэтому, на их фоне, может показаться, что время Месси и Роналду подошло к концу... Но это не так, ещё поиграют, ещё порадуют своей игрой!