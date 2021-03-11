Ловчеву не кажется, что время Роналду и Месси подошло к концу

1615444484

сегодня, 09:34

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что время форварда «Барселоны» и нападающего «Ювентуса» еще не подошло к концу.

Напомним, что «Ювентус» и «Барселона» вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 финала турнира.