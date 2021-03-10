Онопко: «„Спартак“ вернулся в чемпионскую гонку»

Бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ по итогам сезона-2020/21.

Аленичев сказал, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство? Думаю, здесь сыграло свою роль еще и кубковое поражение от «Динамо». Эти неудачи и невыразительная игра породили разговоры о том, что главная проблема «Спартака» — неопределенность, в которой пребывает команда, появившаяся в связи с предстающим уходом Тедеско. Но 6:1 с «Краснодаром» перечеркнули мнения скептиков, вернув красно-белых в чемпионскую гонку. И это безусловная заслуга тренера, угадавшего с составом и тактикой, козырем в которой стала атакующая связка рослого Соболева со скоростным Ларссоном. Может, теперь на фарт Тедеско стоит проводить матчи в компании Федуна в виповской ложе? (смеется). А если серьезно, то насколько велик запас прочности «Спартака», можно будет прикинуть уже в следующем матче с разогнавшимся «Динамо».