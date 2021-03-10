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Онопко: «„Спартак“ вернулся в чемпионскую гонку»

вчера, 15:15

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ по итогам сезона-2020/21.

Аленичев сказал, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство? Думаю, здесь сыграло свою роль еще и кубковое поражение от «Динамо». Эти неудачи и невыразительная игра породили разговоры о том, что главная проблема «Спартака» — неопределенность, в которой пребывает команда, появившаяся в связи с предстающим уходом Тедеско. Но 6:1 с «Краснодаром» перечеркнули мнения скептиков, вернув красно-белых в чемпионскую гонку. И это безусловная заслуга тренера, угадавшего с составом и тактикой, козырем в которой стала атакующая связка рослого Соболева со скоростным Ларссоном. Может, теперь на фарт Тедеско стоит проводить матчи в компании Федуна в виповской ложе? (смеется). А если серьезно, то насколько велик запас прочности «Спартака», можно будет прикинуть уже в следующем матче с разогнавшимся «Динамо».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:53
мне нравится спартак . молодцы
Сп62
Сп62
вчера в 20:56
Можно надеяться на гонку, если Спартаку удастся навести порядок в защите и опорной зоне, на что надежды не очень много. Значит опять валидол.
112910415
112910415
вчера в 19:39
да ладно, ничего пока на ясно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:39
Да ,согласен ! Про судей я и забыл . Но плей-офф штука стоящая ! Пример -КХЛ . Да ,Спартак проиграл сейчас ЦСКА все 4 матча , но как они играли !!! Я за весь год не видел Спартак таким бьющимся ,даже в выигранных матчах !
311
311
вчера в 18:31
4 матча к ряду проиграл, пятый выиграл и сразу вернулся в чемпионскую гонку!)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 18:20
И сейчас будут рвать. Лишь бы не было ослепшего и глухого судейского корпуса, да фотошопов. Вся, эта хрень перейдет и на плей-офф. Ничего не поменяется. Порядок надо сперва навести здесь и сейчас, а потом уже думать о смене системы турнира.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:38
Так может ,действительно ,для пущего интереса , перейти в РПЛ на систему play-off ???? Вот уж где будут жилы-то рвать !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:21
По одной удачной игре с перекосом в атакующим действиях против обороны с великими созидателями ляпов вроде Кайо и явных недочетах в обороне, за которые правда еще не последовало адекватной расплаты об этом рановато судить. Давайте подождем следующей игры с клубом "Динамо", проводящим достаточно мощный отрезок и обладающим более сплоченной обороной. К плюсам тренера "Спартака" можно отнести, что он действительно подобрал работающую схему против "Краснодара", которая была удачно реализована. Вот если к "Динамо" будет подобран подобный ключ, можно уже о говорить о каком-то прогрессе. А о возвращении в чемпионскую гонку лучше порассуждать после хотя бы трех-четырех удачных матчах.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:17, ред.
Пересмотрел календарь оставшихся матчей. Все команды первой восьмёрки играют со своими конкурентами. Даже первой девятки. Будет заруба и уж точно без судейских скандалов не обойдется. Это, кто придумал такой сюжет?). Нервы будут на пределе. Фактически ни у кого нет права больше на ошибку.
Спартаку надо быть чутким, как никогда..). Смотреть на назначение матчей с их участием судейского корпуса. Или играть так, чтобы не было шанса у оппонентов, шапокляков, фокусников, наперсточников). Например, как с Краснодаром. Хотя при большом желании все можно перевернуть, лишь бы была "точка опоры".
Повторюсь. Пришло время решающих матчей. Проходных игр фактически нет ни у кого.
LOpp
LOpp
вчера в 17:13
делать такие далекие выводы по одному матчу?
ну не знаю.
cska1948
cska1948
вчера в 17:12
Онопко: «„Спартак“ вернулся в чемпионскую гонку»
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Это не СпаМ вернулся, Краснодар выбыл!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:52
Савельич в эксперты подался?
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:39
Условно сегодня выиграл-вернулся в чемпионскую гонку, завтра проиграл-выпал из нее, потом опять вернулся, и это касается всех наших клубов, претендующих на место под солнцем. Ни про одного претендента на это место нельзя сказать, что у команды имеется хорошо поставленная, а главное стабильная игра. На мой взгляд ЕК это полностью подтвердили. Возможно про игру "Сочи" можно сказать, что чувствуется тренерская рука, да и то наверное с натяжкой. На оставшейся дистанции все будут терять, пробуксовывать и грести к финишу. Ну а про победившего наверное можно будет сказать, что он просто был лучший из худших. Как всегда личное мнение.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:36
Не без помощи Промеса - "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:23
Онопко: «„Спартак“ вернулся в вице-чемпионскую гонку»
Так то будет правильней...
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:13
Красно-белые вернулись в чемпионскую гонку не благодаря победе над Краснодаром, а благодаря поражению Чемпиона от Рубина.
asraeil
asraeil
вчера в 16:08
Ну тут главное не сглазить, а то потом всех собак спустят...:))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:01
Один удачно сыгранный матч ещё ни о чём говорит.
за
за
вчера в 15:55
Рано пташечка запела...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:49
Будет смешно, если "Зенит" эту гонку покинет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:44
Один матч выиграли и сразу вернулись
renamed 1
renamed 1
вчера в 15:40
бросил витя тряпки целовать и мозги работать начали...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:39
Время покажет
shlomo
shlomo
вчера в 15:26
Посмотрим по следующему матчу....пока рано говорить...
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:25
Пока об этом рано говорить....следующий матч с Динамо покажет.
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