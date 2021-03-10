Евсеев: «Криро — игрок экстра-класса, но он не может всегда делать разницу»

Российский тренер прокомментировал вылет «Ювентуса» от «Порту» по итогам двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера выбрал (для просмотра) матч «Ювентуса» с «Порту». В том числе и потому, что играл против Консейсау, когда он выступал в «Интере». Амбициозный, интересный для меня специалист, добивается определенных результатов с «Порту». Противостояние с «Юве» было на равных, несмотря на Роналду. Но он игрок, даже экстра-класса, не может постоянно делать разницу. «Порту» выставил схему 4-4-2, играл на быстрых атаках. Счет первого матча дал возможность действовать более закрыто, а когда португальцы забили, то команда отошла еще ниже, стала играть 6-3-1, когда крайние защитники играли уже, а крайние хавы сели на их позиции. «Ювентус» ничего не мог сделать с этим до перерыва, но во втором тайме его игра была уже другой.

Тренер всегда смотрит за тем, что и когда делают его коллеги. За счет чего стремятся обеспечить себе нужный счет. Еще в начале игры «Юве» нащупал слабое место в защите «Порту», когда с правого полуфланга пошли подачи в штрафную, куда врывались несколько игроков туринцев. А во втором тайме команда еще и предложила резкие открывания в штрафную за спину, на грани офсайда. Отмечу еще два эпизода. Две желтые карточки Тареми за минуту сразу после перерыва. У «Порту», вроде, всё было под контролем, и вдруг игрок подвел команду. Отреагировали партнеры достойно, но это придуманные трудности.

И гол со стандарта. Вроде и мяч стоял не очень близко, но даже на этом уровне игроки мирового класса отворачиваются и мяч пролетает между ними. Вина вратаря тоже есть, думаю. Не так сильно мяч летел. Будут много говорить о вине Пирло в случившемся. Игрок был потрясающий, но как тренер он пока только в начале пути. Без таких поражений, наверное, никак. Но это «Ювентус», там на любую неудачу реагируют заметнее.