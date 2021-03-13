Левандовски вышел на второе место по голам за всю историю Бундеслиги

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вчера, 19:37

Нападающий «Баварии» забил гол в поединке 25-го тура Бундеслиги против «Вердера».

Таким образом, поляк отличился уже в 268-й раз в данном турнире. По этому показателю он сравнялся с экс-футболистом «Шальке» Клаусом Фишером. Впереди лишь легендарный игрок «Баварии» Герд Мюллер — 365 голов.