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Левандовски вышел на второе место по голам за всю историю Бундеслиги

вчера, 19:37
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в поединке 25-го тура Бундеслиги против «Вердера».

Таким образом, поляк отличился уже в 268-й раз в данном турнире. По этому показателю он сравнялся с экс-футболистом «Шальке» Клаусом Фишером. Впереди лишь легендарный игрок «Баварии» Герд Мюллер — 365 голов.

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Все комментарии
DEIVID_22
DEIVID_22
вчера в 23:54
Не догонит Мюллера.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:59, ред.
"Робот" Левандовски не зная устали, кладет голы один за одним, причем делает это во всех турнирах . Доберется ли до Мюллера - трудно сказать, но в любом случае цифры уже впечатляют. Думаю , что три сотни то точно забьет, а там как бог даст.
Удачи Роберту и главное без травм!!!
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:54
До Мюллера целая сотня, может и не достать.
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:33
он конечно зверь, но чтоб обогнать герда, ему нужны как минимум 4 сезона
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:31
Мюллера не догнать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:19
Опередить Мюллера поляк вряд ли сможет. По 25-30 голов за сезон забивать, с учётом лет- очень трудно.
Если только лет до 38 в Баварии продержат. А будут ли держать?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:17
А вы уверены, что он ещё три сезона отыграет, причём на таком же уровне???
Палыч82
Палыч82 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:29
Роберт не молодеет, вряд ли в 34-35 будет хотя бы десяток класть в сезон
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:08
С чего это вдруг не возможно догнать Герда? Осталось 100 голов. Сейчас у Левандовски в чемпионате 32 гола. Еще 9 туров. Это плюс еще около 10 голов. Останется 90 голов. Ещё три сезона забивать 30+ и рекорд Герда Мюллера побит.
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:00
100 голов почти не возможно,разве за лет 6-7.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:59
До Мюллера ещё целая пропасть, Леви не дотянет.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 19:59
Вызывает восхищение...так держать!
beefs
beefs
вчера в 19:39
а это еще не конец, ждем...
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