Левандовски вышел на второе место по голам за всю историю Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в поединке 25-го тура Бундеслиги против «Вердера».
Таким образом, поляк отличился уже в 268-й раз в данном турнире. По этому показателю он сравнялся с экс-футболистом «Шальке» Клаусом Фишером. Впереди лишь легендарный игрок «Баварии» Герд Мюллер — 365 голов.
Если только лет до 38 в Баварии продержат. А будут ли держать?
Если только лет до 38 в Баварии продержат. А будут ли держать?
Удачи Роберту и главное без травм!!!
Всем здоровья.
Удачи Роберту и главное без травм!!!
Всем здоровья.