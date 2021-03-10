Миура вышел на поле в 36-м сезоне в профессиональной карьере

Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура вчера вышел на поле в своём 36-м сезоне подряд.
Форвард является самым возрастным футболистом в истории. Миура дебютировал на профессиональном уровне в 1986 году. Японец всё ещё продолжает играть в футбол, а его контракт с «Йокогамой» истекает в конце этого сезона чемпионата Японии.
Twelve days ago Kazuyoshi Miura turned 54.— B/R Football (@brfootball) March 10, 2021
Today he made his first appearance in his 36th season of professional football for J-League team Yokohama FC 🤯 pic.twitter.com/esZva6mz2n
А вообще то предпочитаю не влезать далеко в дебри Вики, тем более, что её пишут непрофесионалы, типа нас.
Зашёл, прочитал новость, высказал своё мнение - свободен ;) Так проще для меня...
А вообще то предпочитаю не влезать далеко в дебри Вики, тем более, что её пишут непрофесионалы, типа нас.
Зашёл, прочитал новость, высказал своё мнение - свободен ;) Так проще для меня...
Но всё равно достойный показатель...
Но всё равно достойный показатель...
Что-то не вяжется, 28 лет всего насчитал, даже с учётом этого едва начавшегося года.
Годы в дворовых командах засчитали? Тогда маловато, во дворе можно было лет с 15 играть, к его 54 годам "стажа" сорокет мог нащёлкать...
Что-то не вяжется, 28 лет всего насчитал, даже с учётом этого едва начавшегося года.
Годы в дворовых командах засчитали? Тогда маловато, во дворе можно было лет с 15 играть, к его 54 годам "стажа" сорокет мог нащёлкать...