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Миура вышел на поле в 36-м сезоне в профессиональной карьере

вчера, 20:29

Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура вчера вышел на поле в своём 36-м сезоне подряд.

Форвард является самым возрастным футболистом в истории. Миура дебютировал на профессиональном уровне в 1986 году. Японец всё ещё продолжает играть в футбол, а его контракт с «Йокогамой» истекает в конце этого сезона чемпионата Японии.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ariec93 (раскрыть)
сегодня в 01:49, ред.
Если честно, ленивоватый я на подъём ;) Кстати, авторы статьи. Изначально было написано про 93 год, я это и процитировал в своём первом комменте в этой теме.
А вообще то предпочитаю не влезать далеко в дебри Вики, тем более, что её пишут непрофесионалы, типа нас.
Зашёл, прочитал новость, высказал своё мнение - свободен ;) Так проще для меня...
ariec93
ariec93 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:10
А Вику тяжело почитать? "в 1986 году подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Сантос». Также играл за несколько других бразильских клубов, включая «Палмейрас» и «Коритиба», до своего возвращения на родину"
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:38
Вот эта новость, никогда бы не поверил
Медив
Медив
вчера в 22:06
Рон вызов принял. В 2039 Порту может будет не таким грозным
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:05
Спасибо, понял. И всё равно в любителях могли и школьники ходить.
Но всё равно достойный показатель...
shlomo
shlomo
вчера в 21:03
Красавец!!!!...играй в свое удовольствие....
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:50
Японская Джей-лига организована в 1993 году, до этого футбол там находился на любительском уровне.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:47
Дай бог ему здоровья, пусть играет и радует своих болельщиков и родных !!! Всем добра!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:43
Миура дебютировал на профессиональном уровне в 1993 году.

Что-то не вяжется, 28 лет всего насчитал, даже с учётом этого едва начавшегося года.
Годы в дворовых командах засчитали? Тогда маловато, во дворе можно было лет с 15 играть, к его 54 годам "стажа" сорокет мог нащёлкать...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:36
Мне всего 34 года...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:35
Скоро отметит юбилей
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