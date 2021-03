Миура вышел на поле в 36-м сезоне в профессиональной карьере

Нападающий «Йокогамы» вчера вышел на поле в своём 36-м сезоне подряд.

Форвард является самым возрастным футболистом в истории. Миура дебютировал на профессиональном уровне в 1986 году. Японец всё ещё продолжает играть в футбол, а его контракт с «Йокогамой» истекает в конце этого сезона чемпионата Японии.

Twelve days ago Kazuyoshi Miura turned 54.



Today he made his first appearance in his 36th season of professional football for J-League team Yokohama FC 🤯 pic.twitter.com/esZva6mz2n