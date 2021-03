Тухель повторил клубный рекорд «Челси»

Сегодня «Челси» на выезде сыграл вничью с «Лидсом» в рамках очередного тура АПЛ .

Таким образом, под руководством «синие» еще ни разу не проиграли. Немец повторил клубный рекорд по самой продолжительной беспроигрышной серии на старте работы, установленный Луисом Фелипе Сколари.

