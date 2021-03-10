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«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по количеству побед в среду

вчера, 20:16

«Манчестер Сити» выиграл каждый из тринадцати последних матчей АПЛ, которые проходили в среду.

Таким образом, «горожане» установили рекорд чемпионата Англии по количеству побед подряд в среду. Напомним, что сегодня «Манчестер Сити» принимает «Саутгемптон» в рамках 33-го тура АПЛ.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:27
очень тупой рекорд
jobss
jobss ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:28
.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:24
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mihaluch
mihaluch
вчера в 21:04
Они выигрывают только по средам.
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:36
А по понедельникам или вторникам по чему до сих пор рекордов нет?! По тому что нет МС что ли)))) Что за бредовые рекорды?!!!
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 20:31
Вот это рекорд. Кто за этим следит мне интересно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:26
Кому то просто заняться нечем.
1bear
1bear
вчера в 20:18
сегодня обновят рекорд
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