«Манчестер Сити» выиграл каждый из тринадцати последних матчей АПЛ, которые проходили в среду.
Таким образом, «горожане» установили рекорд чемпионата Англии по количеству побед подряд в среду. Напомним, что сегодня «Манчестер Сити» принимает «Саутгемптон» в рамках 33-го тура АПЛ.
Рекорд по победам в 19:00
Рекорд по победам в ретроградный Меркурий
Рекорд по победам в относительную влажность равную в 61%
Рекорд по победам в день рождения Гитлера
Рекорд по победам в день рождения русской балалайки
Рекорд по победам в 19:00
Рекорд по победам в ретроградный Меркурий
Рекорд по победам в относительную влажность равную в 61%
Рекорд по победам в день рождения Гитлера
Рекорд по победам в день рождения русской балалайки