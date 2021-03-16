Газизов вернулся в «Уфу» на прежнюю должность

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сегодня, 09:53

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что Шамиль Газизов вернулся в клуб.

Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба.

Напомним, что недавно Газизов был уволен из «Спартака».