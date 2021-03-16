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Газизов вернулся в «Уфу» на прежнюю должность

сегодня, 09:53

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что Шамиль Газизов вернулся в клуб.

Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба.

Напомним, что недавно Газизов был уволен из «Спартака».

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:12
Пора Сашку Кокорина приглашать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:08
Хорошо ! Пусть продолжает цветочками торговать - это его уровень !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:07
скоро вновь заработает отдел продаж))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:06
Без него Уфа тонет.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 10:02
Гастарбайтер вернулся...:)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:59
Надеюсь с Заремой вернулся ?
asraeil
asraeil
сегодня в 09:58
Круг замкнулся....ну заработал и обратно...:)))
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