Газизов вернулся в «Уфу» на прежнюю должность

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что Шамиль Газизов вернулся в клуб.
Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба.
Напомним, что недавно Газизов был уволен из «Спартака».
Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа»— ФК УФА (@UfaFc) March 16, 2021
Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Ранее занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба. pic.twitter.com/qID8jqxVO1