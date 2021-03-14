В совете директоров Лапорты в «Барселоне» произошли изменения

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сегодня, 14:33

Штаб президента «Барселоны» Жоана Лапорты, недавно занявшего этот пост, претерпел изменения.

Испанские СМИ сообщают, что должность вице-президента по экономическим вопросам освободил Хауме Хиро. Отмечается, что уход Хиро произошел по профессиональным причинам, стороны расстались на дружеских условиях.

Утверждается, что Хауме работал над структурированием залога, который нужен правлению Лапорты для вступления в должность. Лапорта и его команда должны внести залог Ла Лиге в размере 124,6 млн евро – 15% текущего бюджета клуба, только после этого они смогут официально стать руководителями клуба.