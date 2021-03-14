Крис Уайлдер покинул пост главного тренера «Шеффилд Юнайтед»

1615698887

сегодня, 08:14

«Шеффилд Юнайтед» на официальном сайте сообщил, что покинул пост главного тренера команды.

Соглашение с 53-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию.

Уайлдер возглавлял «Шеффилд» с 2016 года, за три сезона он сумел вывести команду из Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, в АПЛ . В сезоне-2019/20 команда заняла рекордное для себя 9-е место.