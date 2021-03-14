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Крис Уайлдер покинул пост главного тренера «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 08:14

«Шеффилд Юнайтед» на официальном сайте сообщил, что Крис Уайлдер покинул пост главного тренера команды.

Соглашение с 53-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию.

Уайлдер возглавлял «Шеффилд» с 2016 года, за три сезона он сумел вывести команду из Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, в АПЛ. В сезоне-2019/20 команда заняла рекордное для себя 9-е место.

В текущем сезоне «клинки» идут на последнем месте в таблице АПЛ, набрав 14 очков.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 11:44
Чушь какая-то.
Увольнять, чтобы что-то изменить, надо было осенью ещё. Сейчас-то зачем? Уже вылетели, никто не спасёт
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:18, ред.
Могли бы и оставить. Сменой тренера место в АПЛ не спасти, надо было нормальные трансферы делать, а Брюстера за 20+ миллионов покупать. Да и вылетевший Норвич не стал увольнять Фарке, теперь обратно в АПЛ вернутся.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 09:00
Спасибо за всё Крис Уайлдер!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:56
Игроки нужны для усиления,тренер не виноват!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:48
Этот сезон сразу не задался. Это бывает.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 08:48
Нужна встряска...может смена и поможет...
asraeil
asraeil
сегодня в 08:44
Ну может быть дело не только в тренере...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:41
Давно пора
DEIVID_22
DEIVID_22
сегодня в 08:23
Надеюсь, встряски сегодня не произойдёт и Лестер спокойно выиграет.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:20
Недолго без работы будет.
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