Крис Уайлдер покинул пост главного тренера «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» на официальном сайте сообщил, что Крис Уайлдер покинул пост главного тренера команды.
Соглашение с 53-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию.
Уайлдер возглавлял «Шеффилд» с 2016 года, за три сезона он сумел вывести команду из Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, в АПЛ. В сезоне-2019/20 команда заняла рекордное для себя 9-е место.
В текущем сезоне «клинки» идут на последнем месте в таблице АПЛ, набрав 14 очков.
Увольнять, чтобы что-то изменить, надо было осенью ещё. Сейчас-то зачем? Уже вылетели, никто не спасёт
Увольнять, чтобы что-то изменить, надо было осенью ещё. Сейчас-то зачем? Уже вылетели, никто не спасёт