Рангник может занять должность спортивного директора «Шальке»

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вчера, 20:36

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» может вернуться в «Шальке».

Sport Bild сообщает, что 62-летний немецкий специалист может занять должность спортивного директора. По информации источника, стороны достигли соглашения в начальной стадии переговоров.

Рангник работал главным тренером «Шальке» в 2004-2005 годах и в 2011-м.

В текущем сезоне Бундеслиги «Шальке» с 10 очками после 24 матчей идет на последнем месте.

Ранее Рангник признался, что готов возглавить сборную Германии.