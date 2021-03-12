Рангник может занять должность спортивного директора «Шальке»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник может вернуться в «Шальке».
Sport Bild сообщает, что 62-летний немецкий специалист может занять должность спортивного директора. По информации источника, стороны достигли соглашения в начальной стадии переговоров.
Рангник работал главным тренером «Шальке» в 2004-2005 годах и в 2011-м.
В текущем сезоне Бундеслиги «Шальке» с 10 очками после 24 матчей идет на последнем месте.
Ранее Рангник признался, что готов возглавить сборную Германии.