ГлавнаяНовости

Рангник может занять должность спортивного директора «Шальке»

вчера, 20:36

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник может вернуться в «Шальке».

Sport Bild сообщает, что 62-летний немецкий специалист может занять должность спортивного директора. По информации источника, стороны достигли соглашения в начальной стадии переговоров.

Рангник работал главным тренером «Шальке» в 2004-2005 годах и в 2011-м.

В текущем сезоне Бундеслиги «Шальке» с 10 очками после 24 матчей идет на последнем месте.

Ранее Рангник признался, что готов возглавить сборную Германии.

Все новости
ОфициальноБушманов возглавил «Спартак-2»
11 марта Комментарии3
ОфициальноГригорян покинул пост главного тренера «Урарту»
11 марта Комментарии10
Официально«Спартак-2» подтвердил отставку Пилипчука
10 марта Комментарии4
Пилипчук покинет «Спартак-2»
10 марта Комментарии8
ОфициальноФлетчер стал техническим директором МЮ, Муртаг — спортивным
10 марта ФотоКомментарии5
ОфициальноСавостин назначен главным тренером академии «Краснодара»
10 марта Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:27
Вылетит но подымется сразу)
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:24
Это не спасет их...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:20
Я конечно все еще надеюсь что произойдет чудо и Шальке сохранит прописку в БундесЛиге( нет я не фанат Шальке, просто мне как болельщику футбола как игры,не хотелось бы чтоб клубы с историей пропадали с "футбольного небосклона" из-за проблем с финансами). Но скорее вмего Шальке вылетит во вторую БундесЛигу...и вот такой специалист им конечно же пригодится....Ральф любит выстраивать систему так сказать с нуля,а самое главное у него это хорошо получается. Так что такое назначение вполне может произойти...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:41
Никак не могу взять в толк, чего все так с ним носятся? Толком не тренировал, взял один кубок десять лет назад...
Gahi
Gahi
вчера в 20:41
Шальке нужно восстанавливать свою репутацию. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100