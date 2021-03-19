Ярошик: «В будущем мне было бы приятно возглавить ЦСКА»

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал слухи о том, что новым главным тренером московской команды может стать бывший форвард клуба Ивица Олич.
Для меня информация о том, что ЦСКА рассматривает Ивицу на пост главного тренера, стала большим сюрпризом. Ивица не имеет какого-то серьезного тренерского опыта. Я думаю, что не стоит всерьез воспринимать эту информацию. Не знаю, какие мысли сейчас у руководства ЦСКА, но это будет странным решением. Если ЦСКА и захочет поменять главного тренера, то будет рассматривать опытного специалиста. Но, если Ивица и вправду возглавит ЦСКА, я буду рад за него и буду его поддерживать.
В будущем мне было бы приятно возглавить ЦСКА, но не думаю, что если Ивица станет главным тренером, то позовет меня к себе в тренерский штаб. Мне еще стоит набраться опыта и много работать в качестве тренера. Мне будет приятно, если Ивица позвонит мне и пригласит в штаб. Но я, скорее всего, отказался бы от этого предложения.
Такая глупость.. Ожидают рывок команды на финишной прямой, как было при Слуцком, во второй части чемпа?).
Ну, ну..
Такая глупость.. Ожидают рывок команды на финишной прямой, как было при Слуцком, во второй части чемпа?).
Ну, ну..