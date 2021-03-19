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Ярошик: «В будущем мне было бы приятно возглавить ЦСКА»

19 марта 2021, 21:09

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал слухи о том, что новым главным тренером московской команды может стать бывший форвард клуба Ивица Олич.

Для меня информация о том, что ЦСКА рассматривает Ивицу на пост главного тренера, стала большим сюрпризом. Ивица не имеет какого-то серьезного тренерского опыта. Я думаю, что не стоит всерьез воспринимать эту информацию. Не знаю, какие мысли сейчас у руководства ЦСКА, но это будет странным решением. Если ЦСКА и захочет поменять главного тренера, то будет рассматривать опытного специалиста. Но, если Ивица и вправду возглавит ЦСКА, я буду рад за него и буду его поддерживать.

В будущем мне было бы приятно возглавить ЦСКА, но не думаю, что если Ивица станет главным тренером, то позовет меня к себе в тренерский штаб. Мне еще стоит набраться опыта и много работать в качестве тренера. Мне будет приятно, если Ивица позвонит мне и пригласит в штаб. Но я, скорее всего, отказался бы от этого предложения.

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SHMEL
SHMEL ответ CSKA2012 (раскрыть)
20 марта в 15:52, ред.
Наверное как Мусаев в Краснодаре? Дед нам не нужен, нам нужен опытный тренер, с хорошими задатками и тактическими наработками.
CSKA2012
CSKA2012 ответ SHMEL (раскрыть)
20 марта в 13:08
Нужен молодой и прогрессивный тренер , а не дед с наработками 90-х годов.
oFANATo
oFANATo
20 марта в 11:12
Если ЦСКА и захочет поменять главного тренера, то будет рассматривать опытного специалиста.
SHMEL
SHMEL
19 марта в 22:29
Иржи тоже, как и Ивица внёс большой вклад в развитие ЦСКА, но нам , как бы выразиться потактичнее, нужен кто-то более опытный...
Ironigor
Ironigor
19 марта в 22:23
Вот а я не понял , для чего это он всё высказал !? С Оличем играл за ЦСКА, теперь берёт и его культурно опустил , тут же о себе красивом из-за угла , как-бы невзначай. Потом опять про Олича . Потом до руководство дошёл.Я думаю руководство ЦСКА само разберётся кого приглашать,а Странно это будет для тебя или нет ,совсемневажно.Но если Олича поставят у руля ЦСКА, и он ему позвонит, то он бы всё равно отказался. Вот непонимаю я о чём и зачем он вот это всё... ????? Ну ладно, может только для меня этот его монолог непонятен , незнаю !!! Всем добра и пусть все будет как должно быть!!!
cska1948
cska1948
19 марта в 22:19
Приятно читать взвешенное интервью! Иржи реально оценивает как свои, так и Олича возможности.
Сантус
Сантус
19 марта в 22:04
...дайте воды напиться,а то так жрать хочется,что даже переночевать негде..)
Caniggia
Caniggia
19 марта в 21:57
Ну вот, Олич, Ярошик, ожидаем следующих кандидатов - Красича, Шембераса и Карвальо. Все, как один, мощные иностранные специалисты!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 21:35
Еще один в дверь Гинера постучался, выбирай не хочу.
beefs
beefs
19 марта в 21:29
давайте, может что то и получится...
ЧиП
ЧиП
19 марта в 21:21
☝️Ваню 🇧🇷 на царство👑
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 марта в 21:20
Интересно, кто окончательно принял решение по Оличу?
Такая глупость.. Ожидают рывок команды на финишной прямой, как было при Слуцком, во второй части чемпа?).
Ну, ну..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта в 21:12
Вот и смена Ганчаренки...
sv_1969
sv_1969
19 марта в 21:11
Во как... Все к кормушке
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