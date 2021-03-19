Ярошик: «В будущем мне было бы приятно возглавить ЦСКА»

Экс-футболист ЦСКА прокомментировал слухи о том, что новым главным тренером московской команды может стать бывший форвард клуба .

Для меня информация о том, что ЦСКА рассматривает Ивицу на пост главного тренера, стала большим сюрпризом. Ивица не имеет какого-то серьезного тренерского опыта. Я думаю, что не стоит всерьез воспринимать эту информацию. Не знаю, какие мысли сейчас у руководства ЦСКА , но это будет странным решением. Если ЦСКА и захочет поменять главного тренера, то будет рассматривать опытного специалиста. Но, если Ивица и вправду возглавит ЦСКА , я буду рад за него и буду его поддерживать.