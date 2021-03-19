Агент Тюкавина: «Шварц проводит очень много индивидуальных бесед с Костей»

Агент форварда «Динамо» похвалил главного тренера команды .

Ему нравятся тренировки Шварца. Сейчас Костя получает удовольствие от игры со своими знакомыми ребятами. Они кайфуют от футбола. Еще Костя говорит, что Сандро проводит очень много индивидуальных бесед с ним и с другими молодыми ребятами. Это помогает.

Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера.