ГлавнаяНовости

Агент Тюкавина: «Шварц проводит очень много индивидуальных бесед с Костей»

19 марта 2021, 17:58

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина похвалил главного тренера команды Сандро Шварца.

Ему нравятся тренировки Шварца. Сейчас Костя получает удовольствие от игры со своими знакомыми ребятами. Они кайфуют от футбола. Еще Костя говорит, что Сандро проводит очень много индивидуальных бесед с ним и с другими молодыми ребятами. Это помогает.

Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера.

Все новости
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии0
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 21:18
Везде Тюкавин,это плохо для Тюкавина!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта в 19:26
Проводит воспитательную работу...
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 19:09
Шварцу респект. Молодым доверяет. Вообще Динамо радует, давно таким бодрым его не видели.
sv_1969
sv_1969
19 марта в 19:06
Это хорошо
mihaluch
mihaluch
19 марта в 18:56
Молодых надо правильно воспитывать.
КЭТиК
КЭТиК
19 марта в 18:55
Агент попку лижет тренеру.
Ironigor
Ironigor
19 марта в 18:31
Вот что значит классный тренер!!! Удачи и Успехов им !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 марта в 18:08
Ну хорошо , что Динамо умного тренера нашла.
sv_1969
sv_1969
19 марта в 18:02
Смотря какой российский тренер. Слуцкий бы выпускать стал сразу бы...
asraeil
asraeil
19 марта в 18:00
Хорошие отношения всегда идут на пользу...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100