Агент Тюкавина: «Шварц проводит очень много индивидуальных бесед с Костей»

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина похвалил главного тренера команды Сандро Шварца.
Ему нравятся тренировки Шварца. Сейчас Костя получает удовольствие от игры со своими знакомыми ребятами. Они кайфуют от футбола. Еще Костя говорит, что Сандро проводит очень много индивидуальных бесед с ним и с другими молодыми ребятами. Это помогает.
Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера.