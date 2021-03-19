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Мухин: «Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную»

19 марта 2021, 19:49

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал дебютный вызов в сборную России.

О вызове узнал 2 часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной.

Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, всё чётко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло.

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Все комментарии
Vmonomah17
Vmonomah17
19 марта в 23:35
Приедет Мухин в сборную и там Саламыч ему своего агента впарит. И потом он будет все требования агента выполнять, а иначе в сборную не попадет.
dalex83
dalex83
19 марта в 23:09
Черчесов - А в тюрьме сейчас макароны дают)
Мухин - Вылетаю)
dalex83
dalex83 ответ Аксинья (раскрыть)
19 марта в 23:07
Дзюба белок руками сбивает и потом это в ротик...В сбороной не нужен очередной Азмун )
dalex83
dalex83
19 марта в 23:03, ред.
Мухин выучивал песню и готовил видос на ютуб под - Хоп мусорок не шей мне срок)
cska1948
cska1948
19 марта в 22:21, ред.
Мухин: «Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную»
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Какое безобразие! Спокойно поесть человеку не дают!
А если серьёзно, то хочу пожелать молодому дарованию закрепится в главной команде страны!
Сантус
Сантус
19 марта в 21:40
Пузырь хоть в холодильник поставил?)Монако магнитик на него закажи.)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 21:19
Теперь будешь в сборной всем готовить!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 марта в 20:49
А вызов случайный
minai
minai
19 марта в 20:40
Уже и 200 грамм налил, только хотел накатить, и тут такой облом.
Futurista
Futurista
19 марта в 20:28
Черчесов: Вызываю в сборную
Мухин: Щас яичницу дожарю...
ДСА
ДСА
19 марта в 20:21
Должен же кто-то мячки на тренировке подавать.
asraeil
asraeil
19 марта в 20:18
А должен всегда быть готовым защищать цвета сборной...
STVA 1
STVA 1
19 марта в 20:07
Пожрать не дали сделать
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38. (раскрыть)
19 марта в 20:06
Ну да , сборная же там .
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ironigor (раскрыть)
19 марта в 20:02
Я надеюсь не в фк Сочи?! А в сборную!!! А так его и в Локо неплохо кормят!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
19 марта в 20:00
Набирайся опыта, но не зазнавайся! Всё зависит от тебя. Удачи Максимка!!!
Аксинья
Аксинья
19 марта в 19:58
Зря сказал - теперь будешь Дзюбе готовить...
Ironigor
Ironigor
19 марта в 19:56
Бросай варить борщ , выезжай в Сочи , там хорошо кормят !!!
Вoлхв
Вoлхв
19 марта в 19:54
Ну теперь приятного аппетита....
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