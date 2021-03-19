Мухин: «Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную»

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал дебютный вызов в сборную России.
О вызове узнал 2 часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной.
Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, всё чётко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло.
Мухин - Вылетаю)
Мухин - Вылетаю)
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Какое безобразие! Спокойно поесть человеку не дают!
А если серьёзно, то хочу пожелать молодому дарованию закрепится в главной команде страны!
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Какое безобразие! Спокойно поесть человеку не дают!
А если серьёзно, то хочу пожелать молодому дарованию закрепится в главной команде страны!
Мухин: Щас яичницу дожарю...
Мухин: Щас яичницу дожарю...