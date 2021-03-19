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Билялетдинов: «В сборной России найдут, кем заменить Зобнина»

19 марта 2021, 15:53

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов прокомментировал новость, что полузащитник Роман Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России из-за травмы.

Зобнин, безусловно, хороший футболист. Наверное, играл бы в стартовом составе. Но ничего, найдут, кем заменить, может, кому-то шанс предоставят. Газинский выполняет ту же функцию. Посмотрим, как пойдёт. Он уже три гола забил за последние матчи. Здесь нужен футболист бокс-ту-бокс. Соперники нам предстоят не суперсерьезные. Думаю, что Зобнина можно заменить. Но, к сожалению, это действительно потеря.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 16:15
Страна большая,усатый пусть шевелится!
Djebrael
Djebrael
19 марта в 16:02
Ну заменить то можно, но лучше иметь одного в запасе, чем минус одного...
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