Зинченко: «Счет 1:7 не отражал содержания игры с Францией»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ -2022 с Францией.

Никаких опасений у нас нет. Да, мы осознаём, какая сборная будет нам противостоять, это чемпион мира. Дополнительной мотивации нам не надо, мы понимаем, с кем будем играть.

Счёт прошлогоднего матча (1:7) не отражал того, что происходило на поле. В первые 15-20 минут матча, я считаю, наша команда выглядела даже лучше соперника. Хорошо, что такой счёт случился в товарищеском матче. Сейчас официальный поединок, и будет совсем другая игра.