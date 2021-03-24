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Зинченко: «Счет 1:7 не отражал содержания игры с Францией»

24 марта 2021, 04:28
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 с Францией.

Никаких опасений у нас нет. Да, мы осознаём, какая сборная будет нам противостоять, это чемпион мира. Дополнительной мотивации нам не надо, мы понимаем, с кем будем играть.

Счёт прошлогоднего матча (1:7) не отражал того, что происходило на поле. В первые 15-20 минут матча, я считаю, наша команда выглядела даже лучше соперника. Хорошо, что такой счёт случился в товарищеском матче. Сейчас официальный поединок, и будет совсем другая игра.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
24 марта в 16:32, ред.
А что счет 1-7 отразил? 15-20 минут и Тамбов смог бы сыграть со сб.Франции.
mortid
mortid
24 марта в 07:37
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    24 марта в 06:10
    Уверен что сыграют достойно
    КЭТиК
    КЭТиК
    24 марта в 04:38
    У всех иногда бывает 1-7.
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