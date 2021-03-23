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Бистрович: «Думаю, мы насладимся временем вместе с Оличем в ЦСКА»

23 марта 2021, 18:55

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша», поделился планами на будущее, а также прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. Мне предложили новый контракт, и теперь я чувствую меньше давления. ЦСКА для меня второй дом. Я люблю Москву, и хотел бы остаться здесь. Был счастлив, когда предложили новый контракт.

Мой приоритет? Вернуться летом и попробовать побороться за место в стартовом составе — несмотря на то что сейчас в ЦСКА хватает сильных игроков на моей позиции.

Назначение Олича? Он легенда в мире футбола и в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, когда он переехал в Москву. Но я видел несколько нарезок с его голами, и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА.

Ивица всегда отдавал 110% себя на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность! Болельщики ЦСКА уж точно с нетерпением ждут возвращения легенды и нового этапа в жизни клуба. Думаю, мы насладимся этим временем вместе.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
23 марта в 22:43
Трансферы на выход иногда тяжелее, чем на вход. Олич ведь ушел из ЦСКА в Гамбург, т.к, ему место в основе не было, ушел за смешные деньги. Это был трудный трансфер на выход, тем более Гамбург барахтался внизу в бундеслиге.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 марта в 22:27
ЦСКА должен суметь принять правильные решения в этом плане. Вообще в плане состава есть над чем подумать, важно сделать правильные выборы, надеюсь руководство сумеет выжать максимум из имеющихся ресурсов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
23 марта в 22:24
А как расстаться, если у них еще контракты.? Надо либо продавать, либо в новую аренду. Но это заботы Бабаева.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 марта в 21:59
Н'Диай вернётся из аренды (он сейчас в Велесе) первого июля 2021-го года.

Гогуа и Бийол - наверное с ними ЦСКА расстанется. Возможно ещё с кем-то.
oFANATo
oFANATo
23 марта в 21:02
Давай возвращайся летом, и в армейский строй!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Beekeeper (раскрыть)
23 марта в 20:43
Это легко сказать мимо. У них контракты, значит надо куда то пристраивать.
Beekeeper
Beekeeper ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 марта в 20:21
гогуа и сигурдсон мимо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 марта в 19:55
Как бы наслаждение не вышло задом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 марта в 19:50
Утверждение Олича в качестве главного тренера "ЦСКА" до сих пор многие специалисты считают популистским, попыткой заигрывания с болельщиками, предоставляя им в главные тренеры одного из любимых бывших футболистов. То есть взять главного тренера без соответственного опыта скорее решение высокопоставленного болельщика, чем опытного футбольного менеджера. Осталось пожелать, чтобы Ивица стал для "ЦСКА", как Зидан для "Реала", а не как Пирло для "Ювентуса"
Вoлхв
Вoлхв
23 марта в 19:33
А вернет ли тебя Олич???? ... а то будешь продолжать наслаждаться "берегом турецким"...
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 19:13, ред.
Вполне возможно, как минимум, хочется в это верить.

Радует тот факт, что главный тренер команды - игрок, который играл за ЦСКА, и не просто играл, а играл на достаточно хорошем уровне.

Хочется пожелать успеха, и И.Олич, и К.Быстрович в составе ЦСКА!
STVA 1
STVA 1
23 марта в 19:13
Пока в Касым наслаждайся)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
23 марта в 19:13
Слова то правильные, но сейчас на контрактах в ЦСКА кроме Бистровича еще Бийол, Гайч,Гогуа,Магнуссон, Влашич. Рондон, Эджуке, Сигурдссон, Фукс, т.е. 10 человек. Это значит 2 лишних. Я еще не знаю статус Ндиайе, продан он, или тоже в аренде. Так что вопрос непростой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 19:09
Работай давай,наслаждаться он собрался! И так 4 года кайфовали!
David Young
David Young
23 марта в 19:02
Правильные слова. Надеюсь что Бистровичу удастся стать игроком основы после возвращения.
КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 19:01
Результат не важен, главное - процесс.
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