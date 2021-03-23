Бистрович: «Думаю, мы насладимся временем вместе с Оличем в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА , выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша», поделился планами на будущее, а также прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА .

В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. Мне предложили новый контракт, и теперь я чувствую меньше давления. ЦСКА для меня второй дом. Я люблю Москву, и хотел бы остаться здесь. Был счастлив, когда предложили новый контракт.

Мой приоритет? Вернуться летом и попробовать побороться за место в стартовом составе — несмотря на то что сейчас в ЦСКА хватает сильных игроков на моей позиции.

Назначение Олича? Он легенда в мире футбола и в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, когда он переехал в Москву. Но я видел несколько нарезок с его голами, и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА .