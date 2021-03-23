Бистрович: «Думаю, мы насладимся временем вместе с Оличем в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша», поделился планами на будущее, а также прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.
В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. Мне предложили новый контракт, и теперь я чувствую меньше давления. ЦСКА для меня второй дом. Я люблю Москву, и хотел бы остаться здесь. Был счастлив, когда предложили новый контракт.
Мой приоритет? Вернуться летом и попробовать побороться за место в стартовом составе — несмотря на то что сейчас в ЦСКА хватает сильных игроков на моей позиции.
Назначение Олича? Он легенда в мире футбола и в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, когда он переехал в Москву. Но я видел несколько нарезок с его голами, и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА.
Ивица всегда отдавал 110% себя на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность! Болельщики ЦСКА уж точно с нетерпением ждут возвращения легенды и нового этапа в жизни клуба. Думаю, мы насладимся этим временем вместе.
Гогуа и Бийол - наверное с ними ЦСКА расстанется. Возможно ещё с кем-то.
Гогуа и Бийол - наверное с ними ЦСКА расстанется. Возможно ещё с кем-то.
Радует тот факт, что главный тренер команды - игрок, который играл за ЦСКА, и не просто играл, а играл на достаточно хорошем уровне.
Хочется пожелать успеха, и И.Олич, и К.Быстрович в составе ЦСКА!
Радует тот факт, что главный тренер команды - игрок, который играл за ЦСКА, и не просто играл, а играл на достаточно хорошем уровне.
Хочется пожелать успеха, и И.Олич, и К.Быстрович в составе ЦСКА!