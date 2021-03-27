ГлавнаяНовости

Божин: «Было несколько предложений от клубов РПЛ»

27 марта 2021, 10:03

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин признался, что у него были предложения от клубов РПЛ, однако он выбрал самарскую команду.

Когда у меня закончился контракт с «Торпедо», у меня было несколько предложений, в том числе от команд из Премьер-Лиги. Это клубы из последней четверки. Но мы с агентом поговорили и решили, что «Крылья» — оптимальный вариант. И я рад, что выбрал «Крылья Советов».

Над возвращением в Самару долго не думал. Буквально ушел день на то, чтобы обговорить с агентом все нюансы. Ну а вообще, когда зовут домой, долго не думаешь.

Все новости
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии2
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 марта в 10:39
Лучше войти в РПЛ с "Крыльями" чем вылететь в никуда в составе "Тамбова"!
shlomo
shlomo
27 марта в 10:08
Все правильно сделал....не прогадал....следующий сезон будешь в РПЛ
STVA 1
STVA 1
27 марта в 10:08
Правильно сделал
Ironigor
Ironigor
27 марта в 10:07
Правильно сделал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100