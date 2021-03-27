Божин: «Было несколько предложений от клубов РПЛ»

Защитник «Крыльев Советов» признался, что у него были предложения от клубов РПЛ , однако он выбрал самарскую команду.

Когда у меня закончился контракт с «Торпедо», у меня было несколько предложений, в том числе от команд из Премьер-Лиги. Это клубы из последней четверки. Но мы с агентом поговорили и решили, что «Крылья» — оптимальный вариант. И я рад, что выбрал «Крылья Советов».

Над возвращением в Самару долго не думал. Буквально ушел день на то, чтобы обговорить с агентом все нюансы. Ну а вообще, когда зовут домой, долго не думаешь.