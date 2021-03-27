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Радосавлевич: «Надеюсь, Словения добьётся хотя бы ничьей с Россией»

27 марта 2021, 01:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Экс-игрок «Томи», «Шинника» и сборной Словении Александар Радосавлевич поделился ожиданиями от матча словенской команды против России в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Думаю, фаворитом является Россия. Всё-таки ваша команда играет дома. Даже несмотря на то, что Словения в прошедшем матче обыграла Хорватию. Конечно, это сборная моей страны, поэтому надеюсь, что наша национальная команда добьётся хотя бы ничьей. Для нас это был бы хороший результат. Сборные играют впервые после очень долгого перерыва. Здорово, что нам удалось победить Хорватию. Мы выглядели очень зрело, переиграли их тактически и добились положительного результата. Но у России хорошая сборная, с сильными исполнителями. Поэтому считаю их фаворитами.

В каких компонентах Россия сильнее? Я видел не так много матчей сборной России, основываюсь на результатах. Смотрел товарищеский матч молодёжных команд Словении и России. Там много футболистов с отличным потенциалом. Это говорит о том, что и в главной команде всё в порядке. Есть футболисты, которые могут добиться хорошего результата. Всегда опасен Артём Дзюба, с которым мы в своё время играли ещё в «Томи». Он нападающий, который может забить из любой ситуации. Головин находится в хорошей форме. Они очень опасны в атаке.

Ян Облак очень помогает команде Словении. Оборона чувствует себя уверенно, когда за её спиной такой голкипер. Наше главное качество — быть командой. У нас никогда не было футболиста, который бы всё решал в одиночку.

Остаётся ли Хорватия главным фаворитом группы? Да, пока прошёл только один тур, всё может измениться довольно быстро. Хорватия обладает очень сильным составом, там много опытных игроков. Думаю, сначала идут Хорватия и Россия, а уже потом Словения и Словакия. Посмотрим, будет интересная борьба. Сейчас в национальных чемпионатах и у сборных очень плотный график. Многое будет зависеть от того, насколько свежими будут игроки, как тренеры будут ротировать состав.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 08:13
Словения может и победить.
Ironigor
Ironigor
27 марта в 01:40, ред.
Конечно у Словении есть шикарный вратарь Ян Облак и классный нападающий Иличич . Это два очень мощных игрока и имеют колоссальный авторитет в сборной, что является хорошим козырем для Словении. Так что нужно будет обязательно блокировать, нейтрализовать Иличича .Как, это вопрос к защите сборной России. Надо будет играть в свою игру и не давать убегать Словенцам в контратаки . Миранчук и Головин должны будут отыграть этот матч на отлично, за ними наблюдают и они об этом знают. Завтра должен будет играть единый коллектив, одна КОМАНДА !!!
УДАЧИ РЕБЯТУШКИ !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Василий 50
Василий 50
27 марта в 01:30
Не бывать этому
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 марта в 01:28
Этого ещё не хватало
STVA 1
STVA 1
27 марта в 01:13
Думаю он лукавит
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