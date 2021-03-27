Радосавлевич: «Надеюсь, Словения добьётся хотя бы ничьей с Россией»

Экс-игрок «Томи», «Шинника» и сборной Словении поделился ожиданиями от матча словенской команды против России в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Думаю, фаворитом является Россия. Всё-таки ваша команда играет дома. Даже несмотря на то, что Словения в прошедшем матче обыграла Хорватию. Конечно, это сборная моей страны, поэтому надеюсь, что наша национальная команда добьётся хотя бы ничьей. Для нас это был бы хороший результат. Сборные играют впервые после очень долгого перерыва. Здорово, что нам удалось победить Хорватию. Мы выглядели очень зрело, переиграли их тактически и добились положительного результата. Но у России хорошая сборная, с сильными исполнителями. Поэтому считаю их фаворитами.

В каких компонентах Россия сильнее? Я видел не так много матчей сборной России, основываюсь на результатах. Смотрел товарищеский матч молодёжных команд Словении и России. Там много футболистов с отличным потенциалом. Это говорит о том, что и в главной команде всё в порядке. Есть футболисты, которые могут добиться хорошего результата. Всегда опасен Артём Дзюба, с которым мы в своё время играли ещё в «Томи». Он нападающий, который может забить из любой ситуации. Головин находится в хорошей форме. Они очень опасны в атаке.

Ян Облак очень помогает команде Словении. Оборона чувствует себя уверенно, когда за её спиной такой голкипер. Наше главное качество — быть командой. У нас никогда не было футболиста, который бы всё решал в одиночку.

Остаётся ли Хорватия главным фаворитом группы? Да, пока прошёл только один тур, всё может измениться довольно быстро. Хорватия обладает очень сильным составом, там много опытных игроков. Думаю, сначала идут Хорватия и Россия, а уже потом Словения и Словакия. Посмотрим, будет интересная борьба. Сейчас в национальных чемпионатах и у сборных очень плотный график. Многое будет зависеть от того, насколько свежими будут игроки, как тренеры будут ротировать состав.