Арустамян: «Олич – продукт не только системы хорватского футбола»

Известный комментатор Нобель Арустамян отреагировал на приход тренера в ЦСКА .

Олич – не фуфел. Не пустышка. Он с 2017 года в сборной Хорватии. Он играл важную роль в тренерском штабе сборной Хорватии. Говорят, что у него была ключевая роль.

Олич – продукт не только системы хорватского футбола. Я думаю, это даже немецкая школа. Ведь он живет в Германии, последние 10 лет он играл в этой стране в футбол. Учитывая тренд, который есть в России на немецких тренеров, я думаю, что этот фактор также учитывался. Я общался с Ивицей совсем недолго. Но я увидел человека с четким пониманием. У человека есть идея, он не пустышка.