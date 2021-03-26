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Арустамян: «Олич – продукт не только системы хорватского футбола»

26 марта 2021, 23:17

Известный комментатор Нобель Арустамян отреагировал на приход тренера Ивицы Олича в ЦСКА.

Олич – не фуфел. Не пустышка. Он с 2017 года в сборной Хорватии. Он играл важную роль в тренерском штабе сборной Хорватии. Говорят, что у него была ключевая роль.

Олич – продукт не только системы хорватского футбола. Я думаю, это даже немецкая школа. Ведь он живет в Германии, последние 10 лет он играл в этой стране в футбол. Учитывая тренд, который есть в России на немецких тренеров, я думаю, что этот фактор также учитывался. Я общался с Ивицей совсем недолго. Но я увидел человека с четким пониманием. У человека есть идея, он не пустышка.

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Blaze Panov
Blaze Panov
29 марта в 17:58
Конечно надо подождат и посмотрет в реальности как будеть все и што от етого решения происходит...
Основное правило Перспективадо дать шанс и време покажет где...што... как...
ЦСКА должна вернутса верху Россиского фудбола а с етим и размотрит все плани о участву в Европе.
isamsn
isamsn
27 марта в 14:35
Хорошо бы. А то за 4 года поисков игры нервы совсем никуда...
Майне Кляйне
Майне Кляйне
27 марта в 13:02
4 апреля будем посмотреть. Удачи Ивице и ЦСКА!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
27 марта в 13:02
Посмотрим, что из этой затеи выйдет. Удачи Ивице и ЦСКА!
Ironigor
Ironigor
26 марта в 23:59
ВРЕМЯ ПОДЖИМАЕТ !!! НАДО РАБОТАТЬ !!!
ЦСКА ЖДЁТ ЕВРОПА !!! УДАЧИ ТЕБЕ ИВИЦА С ЦСКА !!! ОЛИЧ ВАМ НЕ 73 !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
STVA 1
STVA 1
26 марта в 23:35
Время покажет... Что постоянно перетирать...
beefs
beefs
26 марта в 23:29
ну если такой эксперт дал положительно, значит так и будет...
Little Caprice
Little Caprice
26 марта в 23:27
Очень много авансов ему выдают. У Юве тоже были большие надежды на Пирло, у Баварии - на Ковача, у Монако - на Анри и тд и тп. Осенью посмотрим.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 23:20
Посмотрим, чем порадует нас Ивица.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 марта в 23:20
Посмотрим на него вблизи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 23:19
Он не 73,я спакоен!
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