Арустамян: «Разве Тедеско не захочет сыграть со „Спартаком“ в ЛЧ?»

Известный комментатор Нобель Арустамян порассуждал о будущем наставника «Спартака» Доменико Тедеско.
Останется ли Тедеско? Я такое допускал еще в январе. Предстоит играть в Лиге чемпионов через три-четыре месяца. Разве Тедеско такая перспектива не манит?
Он же хочет строить большую карьеру. Так лучше показать товар лицом в Лиге чемпионов, а не в чемпионате России. Конечно, он предпочтет такой вариант. Я так думаю.
Кто может заменить Тедеско? Если в «Спартак» придет Де Зерби, то это будет топ. Ведь он считается одним из лучших тренеров Италии и Европы.
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Товарищ Нобель, видимо, забыл - что в ЛЧ еще попасть нужно.
Мало того, что Спартак опережает конкурентов за 2-ю строчку всего на 4 очка, так еще и 2-е место гарантирует максимум квалификацию ЛЧ. Напомню, что отборочные матчи - это бич современного Спартака. На моей памяти последний раз еще при Эмери выходили в группу ЛЧ. А до этого была масса поражений и вылетов.
С тем рейтингом УЕФА, в котором увязла наша страна, рассчитывать на ЛЧ можно только с 1-го места. А оно в этом сезоне, судя по всему, уже обещано сами знаете кому :)))
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Товарищ Нобель, видимо, забыл - что в ЛЧ еще попасть нужно.
Мало того, что Спартак опережает конкурентов за 2-ю строчку всего на 4 очка, так еще и 2-е место гарантирует максимум квалификацию ЛЧ. Напомню, что отборочные матчи - это бич современного Спартака. На моей памяти последний раз еще при Эмери выходили в группу ЛЧ. А до этого была масса поражений и вылетов.
С тем рейтингом УЕФА, в котором увязла наша страна, рассчитывать на ЛЧ можно только с 1-го места. А оно в этом сезоне, судя по всему, уже обещано сами знаете кому :)))
Видел наверное..."товар лицом"...еврокубки по РПЛьски....
20 игр - 0 побед....
Видел наверное..."товар лицом"...еврокубки по РПЛьски....
20 игр - 0 побед....
б) второй клуб от России в ЛЧ сейчас - это 2 матча отбора и привет ЛЕ. Причём всего лишь 3 раунд квалификации, т.е даже гимн ЛЧ не услышат (он только в последнем отборочном).
б) второй клуб от России в ЛЧ сейчас - это 2 матча отбора и привет ЛЕ. Причём всего лишь 3 раунд квалификации, т.е даже гимн ЛЧ не услышат (он только в последнем отборочном).
На них тяжело давать прогнозы)
На них тяжело давать прогнозы)
Фантазии Нобеля !!!
Фантазии Нобеля !!!