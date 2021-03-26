Арустамян: «Разве Тедеско не захочет сыграть со „Спартаком“ в ЛЧ?»

Известный комментатор Нобель Арустамян порассуждал о будущем наставника «Спартака» .

Останется ли Тедеско? Я такое допускал еще в январе. Предстоит играть в Лиге чемпионов через три-четыре месяца. Разве Тедеско такая перспектива не манит?

Он же хочет строить большую карьеру. Так лучше показать товар лицом в Лиге чемпионов, а не в чемпионате России. Конечно, он предпочтет такой вариант. Я так думаю.

Кто может заменить Тедеско? Если в «Спартак» придет Де Зерби, то это будет топ. Ведь он считается одним из лучших тренеров Италии и Европы.