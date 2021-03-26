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Арустамян: «Разве Тедеско не захочет сыграть со „Спартаком“ в ЛЧ?»

26 марта 2021, 21:52

Известный комментатор Нобель Арустамян порассуждал о будущем наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

Останется ли Тедеско? Я такое допускал еще в январе. Предстоит играть в Лиге чемпионов через три-четыре месяца. Разве Тедеско такая перспектива не манит?

Он же хочет строить большую карьеру. Так лучше показать товар лицом в Лиге чемпионов, а не в чемпионате России. Конечно, он предпочтет такой вариант. Я так думаю.

Кто может заменить Тедеско? Если в «Спартак» придет Де Зерби, то это будет топ. Ведь он считается одним из лучших тренеров Италии и Европы.

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makkie
makkie
27 марта в 11:56
Предстоит играть в Лиге чемпионов через три-четыре месяца.
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Товарищ Нобель, видимо, забыл - что в ЛЧ еще попасть нужно.

Мало того, что Спартак опережает конкурентов за 2-ю строчку всего на 4 очка, так еще и 2-е место гарантирует максимум квалификацию ЛЧ. Напомню, что отборочные матчи - это бич современного Спартака. На моей памяти последний раз еще при Эмери выходили в группу ЛЧ. А до этого была масса поражений и вылетов.
С тем рейтингом УЕФА, в котором увязла наша страна, рассчитывать на ЛЧ можно только с 1-го места. А оно в этом сезоне, судя по всему, уже обещано сами знаете кому :)))
-Хостинский-
-Хостинский-
27 марта в 00:39
Тедеско уйдет ' именно и не захочет марать свою карьеру вылетом с отборочного тура лиги чемпионов с позором ' если еще Спартак будет вторым в чемпионате ' что тоже под большим вопросом
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 марта в 00:32
А Нобель не предполагает что именно этого (игр в ЛЧ) Тедеско и не хочет...)))
Видел наверное..."товар лицом"...еврокубки по РПЛьски....
20 игр - 0 побед....
Futurista
Futurista ответ Little Caprice (раскрыть)
26 марта в 23:46
Little Caprice
Little Caprice
26 марта в 23:31
а) кто сказал, что Спартак попадёт в ЛЧ? 7 матчей. Ростов, Локо, ЦСКА, Химки;
б) второй клуб от России в ЛЧ сейчас - это 2 матча отбора и привет ЛЕ. Причём всего лишь 3 раунд квалификации, т.е даже гимн ЛЧ не услышат (он только в последнем отборочном).
Futurista
Futurista
26 марта в 23:10
Ему жена не разрешает...
stanichnik
stanichnik
26 марта в 23:02
Олич тоже хочет с ЦСКА, а Николич с Локомотивом сыграть в ЛЧ.
Союзник противников
Союзник противников
26 марта в 22:34
Нахрена ему это??? У него другие цели,не связанные со "Спартаком" и Россией.Он уже мемуары пишет :"Забавное приключение в России".
Smoke Buddah
Smoke Buddah
26 марта в 22:10
У спартачей 7 пятниц на неделе, то у них снятие с чемпионата, то команду болелам отдают, то телевизер не смотрют, то Тедеско уходит...
На них тяжело давать прогнозы)
Ironigor
Ironigor
26 марта в 22:09
А Роберто Де Дзерби где и когда стал топ тренером???
Фантазии Нобеля !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 марта в 22:04
Тедеско может и хочет сыграть в ЛЧ, но он же реалист , как и все мы и понимает, что "оглушительный" успех в Европе, аналогичный последним выходам в ЛЧ и ЛЕ, может сильно подмочить его репутацию. Он ведь не собирается всю жизнь работать в РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 марта в 21:55
Да конечно захочет...
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