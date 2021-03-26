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Голубев: «Дадим бой сборной Франции»

26 марта 2021, 18:58
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Полузащитник молодежной сборной России Артём Голубев порассуждал о предстоящем матче с командой Франции в рамках 2-го тура Евро-2021.

В 1-м туре Россия разгромила Исландию, а французы уступили Дании.

Поняли, что матч с ними будет важен. Фамилии многое не решают. Дания показала, что может бороться. Мы не исключение, дадим бой им.

Многих можно отметить, многие играют в больших командах топовых европейских чемпионатов: Кунде, Камавинга, Гендузи. У них много хороших игроков.

Какие короновирусные ограничения в Венгрии? Мы за территорию отеля не выходим, только на поле. В отеле мы живем одни, ни с кем не контактируем, только друг с другом. Солнце светит, люди улыбаются. Венгрия настроена позитивно, чтобы выйти из локдауна.

Какие козыри есть у нашей сборной? Командные действия.

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Все комментарии
kts99
kts99
27 марта в 15:15
Бить буду сильно но аккуратно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 06:28
Будем болеть за нашу молодёжь!
batman555
batman555
27 марта в 02:20
Василий,много импорта оттуда?!)))
andrefino13
andrefino13
27 марта в 00:07
Кто такой Голубев? Вроде из Краснодара? Я знаю по играм за свои клубы всех игроков молодёжи, шикарный основной, запас не хуже, поэтому рвать надо французов, и не сомневаться.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
26 марта в 22:54
Не думаю что африканцы мощнее исландцев,так что не так страшен чёрт как его малюют.
andrefino13
andrefino13 ответ nikoladolgov (раскрыть)
26 марта в 22:48
Играть надо, и побеждать, у нас сильнейшая сборная сегодня, другой шанс будет лет через двадцать, и то если интернет отключат.
andrefino13
andrefino13
26 марта в 22:44
Камавинга вроде против Краснодара играл, потом заменили?
andrefino13
andrefino13
26 марта в 22:43
Сборная России, молодежка, очень сильная сегодня, и если не сейчас, то уже никогда, это для тех кто сегодня на поле и в запасе.
nikoladolgov
nikoladolgov
26 марта в 22:12
Бой то дадите ...
Не получилось бы у Молодежки как у первой сборной ...
particular
particular
26 марта в 22:11, ред.
Прочь козыри и ограничения!📯️
Валить их набок, ломать им ... ноги 😏

"...Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою..." (с)
SHMEL258
SHMEL258
26 марта в 22:01
Нашей молодёжке пора перестать бояться кого бы то ни было, у нас отличная сборная, способная обыграть кого хочешь. Нужно обыгрывать французов.
Caniggia
Caniggia
26 марта в 21:25
Это будет тяжёлое испытание на прочность. Главное верить в себя и ничего не бояться. Если бы вас тренировал главный, который сейчас рулит первой сборной, то он бы вам с юных лет втирал бы ущербную трусливую тактику почти во всех играх и, тем более с фаворитом. Но у вас молодой и амбициозный наставник, который, видимо, никого не боится. А значит, надежда жива и ваше поколение, будущее нашей главной сборной, не должно быть на корню загублено. Удачи, парни!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 марта в 21:04
Как бы нам самим не дали.
Как бы не было войны!
Удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 20:36
Можно победить,ну в край ничья!
Ironigor
Ironigor
26 марта в 20:06
Воо ,будет классный матч !!! Ждём от наших ребятушек такой же классой игры ,как с Исландией . Не взирая на их титулы и достижения. У нас сейчас есть не просто парни которые играют вместе, это видно КОМАНДА.!!! Надо играть в свой футбол с которым вы вынесите сборную Франции. Нужно просто поверить в себя, в своё превосходство перед любым соперником. Не взирая на игру соперника ,играть в свой футбол который вам близок и с которого вы получаете удовольствие и это самое главное , поймать кураж !!! И тогда Победа ждёт вас и нас !!! Удачи Вам Парнишки !!!
А нам всем увидеть красивую игру нашей молодёжи !!!
ВСЕМ ДОБРА ДРУЗЬЯ !!!!!
Gahi
Gahi
26 марта в 19:44
В словах Артёма Голубева, есть обнадёживающие нотки достойный игры сборной в предстоящей игре со сборной Францией. Если в этом матче каждый игрок сборной России сможет показать все свои достоинства игрока, а также проявит все свои бойцовские качества, то можно будет получить для себя положительный результат. Да действительно имена игроков соперника достаточно известны и многие из них на слуху, но у игроков сборной России есть хорошая возможность проявить себя и привлечь внимания скаутов больших клубов к своей игре. Удачи
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 марта в 19:29, ред.
Они Французы выносливые , как ишаки. Надо пахать будет против них. Негры все таки хоть и французы...).
ДАША Д
ДАША Д
26 марта в 19:20
Боя мало, надо их порвать..
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 19:17
Обещает, обнадёживает, угрожает!
И всего-то: четыре слова)
sv_1969
sv_1969
26 марта в 19:12
Удачи и терпения..
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин ответ чемпионство с душком (раскрыть)
26 марта в 19:07, ред.
Наверное им это нравится, чтобы их просили.
shlomo
shlomo
26 марта в 19:04
Много говорите....с начало дайте бой!.... а мы вас поддержим!
cska1948
cska1948
26 марта в 19:04, ред.
Главное, чтобы после победы над Исландией голова кругом не пошла!
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