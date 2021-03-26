Голубев: «Дадим бой сборной Франции»

Полузащитник молодежной сборной России Артём Голубев порассуждал о предстоящем матче с командой Франции в рамках 2-го тура Евро-2021.
В 1-м туре Россия разгромила Исландию, а французы уступили Дании.
Поняли, что матч с ними будет важен. Фамилии многое не решают. Дания показала, что может бороться. Мы не исключение, дадим бой им.
Многих можно отметить, многие играют в больших командах топовых европейских чемпионатов: Кунде, Камавинга, Гендузи. У них много хороших игроков.
Какие короновирусные ограничения в Венгрии? Мы за территорию отеля не выходим, только на поле. В отеле мы живем одни, ни с кем не контактируем, только друг с другом. Солнце светит, люди улыбаются. Венгрия настроена позитивно, чтобы выйти из локдауна.
Какие козыри есть у нашей сборной? Командные действия.
А нам всем увидеть красивую игру нашей молодёжи !!!
ВСЕМ ДОБРА ДРУЗЬЯ !!!!!
А нам всем увидеть красивую игру нашей молодёжи !!!
ВСЕМ ДОБРА ДРУЗЬЯ !!!!!