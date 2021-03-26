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Онопко: «Словения будет играть на контратаках»

26 марта 2021, 22:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Виктор Онопко порассуждал о предстоящем матче сборной России против команды Словении в рамках отборочного цикла к ЧМ-22.

Кем я вижу Яку Бийола сейчас в сборной Словении? Он играет ближе к защите, это оборонительный полузащитник, который просто забрал мяч и отдал ближнему, это всё. Яка знает свои сильные и слабые стороны, тренер ему на них указывает.

Словения будет играть от обороны, будет искать свои контратаки. Яка очень хорошо играет на стандартах. Думаю, что мы всё равно их обыграем. Дзюба очень хорошо знает Мевлю и по «Зениту», и по «Сочи».

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Аксинья
Аксинья
27 марта в 08:09
Ну раз Дзюба корешится с Мевлей то можно считать что победа уже у нас в кармане))
Ironigor
Ironigor
27 марта в 00:34
Я думаю матч будет очень тяжёлый. Тягучая игра ,с множеством мелких фолов . Все друг друга хорошо знают. Будут ждать ошибок соперников . Кто в этой игре выиграет в скорости, тот и победит. У наших с этим напряг. Так что надо будет искать и ждать ошибок игроков Словении . И всё таки мне кажется в этой игре Дзюбашка должен забить !!! Удачи Вам парни ,завтра она вам точно пригодится !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 23:40
Скорей всего ничья!
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 23:39
Завтра посмотрим, как будет.
sv_1969
sv_1969
26 марта в 23:38
Не долго ждать осталось
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 23:26
Может Витьку показалось или приснилось??? Никто не знает как сложится предстоящий матч, какую тактику изберут команды. Словении проще, наша игра на Дзюбу уже настолько изучена, что Дзюбой уже никого не напугаешь, так что видения Виктора - это всего лишь его личные догадки и не более . Вряд ли Черчесов сможет Словенцев чем то удивить.
Но посмотрим, осталось ждать недолго.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
26 марта в 23:24
А кто будет атаковать???Вот же встреча нас ждёт.чисто "революционная ситуация": Одни пока не могут,а другие совсем не могут.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 марта в 23:23
Онопко, не делай вид, что ты эксперт...
Little Caprice
Little Caprice
26 марта в 23:17
Вот незадача... Мы ведь тоже.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 марта в 23:14
Контратаки в исполнении любой команды, в нашем случае сб.Словении, подразумевают, что противоположная сторона будет постоянно атаковать. Г-н Онопко сам-то верит в то, что говорит ?
berda2003
berda2003
26 марта в 23:10
...просто забрал мяч и отдал ближнему... сразу видна школа цска, в частности великого тренера онопки...
Futurista
Futurista
26 марта в 23:08
Словения будет уничтожать...держись Россия!...
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