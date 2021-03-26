Онопко: «Словения будет играть на контратаках»

Экс-игрок «Спартака» порассуждал о предстоящем матче сборной России против команды Словении в рамках отборочного цикла к ЧМ -22.

Кем я вижу Яку Бийола сейчас в сборной Словении? Он играет ближе к защите, это оборонительный полузащитник, который просто забрал мяч и отдал ближнему, это всё. Яка знает свои сильные и слабые стороны, тренер ему на них указывает.

Словения будет играть от обороны, будет искать свои контратаки. Яка очень хорошо играет на стандартах. Думаю, что мы всё равно их обыграем. Дзюба очень хорошо знает Мевлю и по «Зениту», и по «Сочи».