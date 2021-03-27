Сёмин объяснил, почему Алексей Миранчук не попал в стартовый состав сборной

Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, почему полузащитник «Аталанты» потерял место в стартовом составе сборной России.

Основные дела и причины чисто игровые. Главный тренер каждый день видит игроков и ситуацию в команде, он определяет, кому играть и по какой схеме. Черчесов выставляет состав, который он считает нужным. Он смотрит на физическое и психологическое состояние, отсюда и наш стартовый состав.

Самое главное, что в двух матчах команда добилась стопроцентного результата и лидирует в группе. Отдельные ошибки и хорошие моменты, думаю, все вместе разберут с главным тренером и будут двигаться к следующей игре. Пока эта победа [над сборной Словении] имеет значение только на сегодняшний день, а что будет в конце отборочного цикла — неизвестно. Надо дальше готовиться и побеждать.