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Дзюба: «За сборную всегда играю как в последний раз»

27 марта 2021, 19:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и всё остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня самые счастливые.

Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счёт таких мячей и побеждаешь против таких мастеров, как Иличич. Старался зацепить любой мяч, скинуть. Рифат и Далер были рядом сегодня. Очень добротный матч.

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Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
28 марта в 12:39
Как бы не относится к Артёму, но справедливости ради нужно всегда отметить его самоотдачу в играх за сборную.
13 RUS
13 RUS
28 марта в 08:10
Понесся словесный понос🤣ну посмотрим как на евро будет играть с сильными командами
nikoladolgov
nikoladolgov
27 марта в 23:14
А почему Дзюба Соболева не выпустил ?
Тот бы положил штук пять !
David Young
David Young ответ Вадим Марандыкин 1 (раскрыть)
27 марта в 22:45
Посмотрим как сложится у сборной России в следующих встречах, в ответной встрече со Словенией, а также в двух встречах со Словакией и Хорватией, легко не будет.
karnager
karnager
27 марта в 22:28
Да, Дзюба мне не нравится. Но альтернативы в сборной нет, это факт. Вопрос не в том, г..вно он человек или нет, а в том, почему такие становятся лидерами и без конкурентными? Их портит отсутствие конкуренции или реально талантливые люди капризны, ур..ды, высокого о себе мнения?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 22:09
От дзюбиных успехов федуну плохо становится.
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
27 марта в 22:05
Соболев в матче с Мальтой крутой голешник положил! И как он под мяч подстроился мастерски (под передачу на блюдечке), а как замахнулся, как ударил, как по мячу попал!! Вратарь рад бы потащить, ведь летело прямо ему в живот, но удар был невероятно чудовищной силы и поистине непредсказуем, ведь любой другой ударил по углам, а тут - прям в него! Очень хитрый ход и гроссмейстерское исполнение Александра! Нойер, Облак и Буффон не потащили бы, даже если бы втроём на одной раме стояли! Вот это уровень! Фантастика!!!
n272nm
n272nm
27 марта в 21:55
Дзюба - супер бизон. Нравится Артем кому-то или нет, но он крут. Я сам порой удивляюсь, как он умудряется забивать. Вроде скорости нет, особого дриблинга нет, а голы штампует, как горячие пирожки. Несмотря на армию недоброжелателей, Дзюба держит высокий уровень. Кстати, мне любопытно поинтересоваться у недовольных, кого они видят заменой Дзюбы в сборной?! Я и в первом приближении не вижу никого, кто может составить ему конкуренцию.
Вадим Марандыкин 1
Вадим Марандыкин 1
27 марта в 21:41
О чем мы говорим. Артем, конечно, спасибо за то что вывез этот матч. Но это продолжение игры с Мальтой. Игры в атаке нет вообще. Один в один никто не идет, обостряющих передач ноль. Жирков на фланге это нечто. Ему спасибо, конечно, за игры за сборную, но мне кажется уже пора завершать. Тактика: вали на Дзюбу, вдруг забьет с Хорватвми не прокатит
Kolymchanin
Kolymchanin
27 марта в 21:35
На месте Дзюбы я бы тоже выходил играть, как "в последний раз", а то вдруг руководство страны прозреет и поймет, что за Сборную России ну ни как не может капитанить ананист!!!
Александр Рябов
Александр Рябов
27 марта в 21:13
Дзюба конечно неординарный спортсмен. Не столько неординарный, как, например, Тайсон Фьюри, конечно и многие западные в принципе. Но для нашего общества очень яркая личность. Но лучше бы он почаще так вот с хорошей стороны отличался. А то как его любовницу вся Россия обсуждает, ну это трешак для нашего общества.
Apsny
Apsny
27 марта в 20:57
Настоящий абхаз)).
zooveterinar
zooveterinar
27 марта в 20:46, ред.
МОЛОДЕЦ!!! Чем не роналдо?!!, а вобще много было неточных передач,даже на дзюбу,и маловатая скорось, темп,
Mi6
Mi6
27 марта в 20:34
Дубиньо перестал заниматься любимым делом и и любимым делом стал футбол!!!
Dima salev
Dima salev
27 марта в 20:17
Если Словакию победим потом можно верить что есть шанс выйти из группы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
27 марта в 20:15
Голы классные, потому что разобраться в этой котовасии в штрафной в окружении трёх-четырёх игроков соперника и пробить несильно, но зряче и точно - это мастерство.
Little Caprice
Little Caprice ответ Ironigor (раскрыть)
27 марта в 20:15
    makkie
    makkie
    27 марта в 20:06
    Сдаётся мне, у Дзюбы есть какой-то секрет его формы :)))
    ermak6848
    ermak6848
    27 марта в 20:02
    честно высказался - Уважаю!
    Futurista
    Futurista
    27 марта в 19:58, ред.
    Мы тоже смотрим на тебя и на это надеемся...ладно...давай еще раз в последний раз)...
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    27 марта в 19:54
    Молодец Артем,прощаем тебе твою дрочь.
    Ironigor
    Ironigor
    27 марта в 19:51
    Сегодня всё получилось !!!
    ПРОСТО ЭТО ДЗЮБИНИО !!!
    Брулин
    Брулин
    27 марта в 19:44
    Дзюба про Иличича: «Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть»
    SAFqwer
    SAFqwer
    27 марта в 19:44
    Карпин тоже празднует...
    вoлгодoн
    вoлгодoн
    27 марта в 19:43
    В честь победы выражаю Дзюбе амнистию (до следующего матча не буду называть его деревом и 74блогером)..а там посмотрим)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    27 марта в 19:43
    Твой день игрочишка). Голы, как обычно корявенькие). Мевле спасибо пусть скажет). Теперь понесется пилотка по кочкам. Два дня читать его и экспертов с МатчТВ).
    Добротного матча не увидел.
    Вoлхв
    Вoлхв
    27 марта в 19:39
    И это правильно....это уже не плохо!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    27 марта в 19:38, ред.
    Вот так Артемка играй и забивай и вся Страна опять тебя полюбит. Главное забивай , а все остальное ...это же личное.
    d_fincher
    d_fincher
    27 марта в 19:38
    Артем, а забивай сильным соперникам. Такое, вот, предложение.

    Что-то мне подсказывает, что в игре с Бельгией не будет ни дубля, ни гола, ни результативного действия. Ты король Тамбова и Мальты. Дзюбол тянет нас на самое дно.
    DEIVID_33
    DEIVID_33
    27 марта в 19:37
    Главное с передёргиванием не увлекайся и так энергии маловато.
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