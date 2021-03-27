Дзюба: «За сборную всегда играю как в последний раз»

Нападающий сборной России прокомментировал победу над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и всё остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня самые счастливые.

Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счёт таких мячей и побеждаешь против таких мастеров, как Иличич. Старался зацепить любой мяч, скинуть. Рифат и Далер были рядом сегодня. Очень добротный матч.