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Черчесов: «Была игра за шесть очков. Довели матч до победы»

27 марта 2021, 19:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Была игра за шесть очков. Словения хорошо сыграла с Хорватией, ехали сюда в хорошем настроении. Мы тоже выиграли, но у Мальты, которая не сравнима с Хорватией. Настраивались на такой матч, каким он и получился. Очень агрессивная команда, играют компактно. Есть у них игроки мирового уровня: Иличич, Облак. Готовились к серьёзной игре. У нас игроки тоже такого же класса. Не было сомнений, что будет хорошая игра. Сказал на установке, что должны склонить чашу весов в нашу сторону. Кто проявил чуть больше характера, тот и выиграл. Оказались чуть удачливее.

Изучали соперника, смотрели, кто у нас лучше готов. Исходя из этого решили сыграть ромбом. Рифат играет на такой же позиции в «Локомотиве», он себя комфортно на ней чувствовал. Номинально играли в пять защитников, играли гибридно. У соперника хорошие фланги, хорошо выходят в контратаку. Надо было и закрыть фланги, и центр насытить. Во время матча перестроились с ромбика на 5-4-1. Довели игру до победы.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
27 марта в 20:47
Сегодня нам больше повезло
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Брулин (раскрыть)
27 марта в 20:23
У Словении как бы 2-а игрока мирового уровня, у нас 1... Мы должны их обыгрывать на классе? Очнись, у нас с 2008 года нет в сборной больше 1 топового игрока, а точнее после 2010 их просто не было до Головина...
Брулин
Брулин
27 марта в 20:21
Натужно победили. С трудом Мальту, с трудом Словению. Что-то будет дальше?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
27 марта в 20:20
Ну как не удивительно, но сегодня реально тренерская победа! Рифат очень хорошо смотрелся, судя по всему Николич здорово на сборах их муштровал, Головин в любую схему может влиться, это единственный игрок мирового уровня у нас... Миранчук наглядно показал, почему он не играет в Аталанте в старте... Ну а Дзюба судя по всему набрал форму, похож на себя в лучших матчах за сборную, судя по всему не долго осталось Кержакову быть на 1-м месте по голам за сборную...
З.Ы. Завтра правда игра будет намного важнее, так что удачи молодёжке! Ни и главной сборной со Словаками, не хотелось бы 79аться при таком хорошем начале...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
27 марта в 20:18
Еле-еле вымучили победу над Словении а вон как радуемся. С одной стороны, конечно хорошо, 3 очка, с другой плохо, если с Мальтой и Словенией дома еле еле справляемся, то борьба с более сильными командами окажется сложной.
beefs
beefs
27 марта в 20:10
есть надежда на продолжение...
Q-J-G
Q-J-G
27 марта в 19:59
Ну и молодцы, что довели!
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